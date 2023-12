Ungewollte oder doppelte Geschenke weiterschenken

Bad Berleburg Kleidung, Spiele und Bücher: Ungenutztes weiterschenken und Menschen eine Freude machen. Hier können Berleburger spenden.

Der Dachboden ist voll mit Spielsachen. Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Die Kinder werden überhäuft mit Geschenken und dann ist auch noch etwas doppelt verschenkt dabei. Solche Szenarien gibt es – und Lösungen ebenfalls. Um das „WeiterFairschenken“ geht es daher im vierten und letzten Teil der Serie „Faire und nachhaltige Weihnachten“ des Projektes „Kommunale Entwicklungspolitik“ bei der Stadt Bad Berleburg. In der festlichen Jahreszeit sowie im Anschluss an die Feiertage setzen der DRK-Ortsverein Bad Berleburg, der Interkulturelle Mehrgenerationentreffpunkt des DRK und die Stadt Bad Berleburg gemeinsam ein Zeichen für nachhaltiges Geben: Überflüssige Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, bewusst weiterzugeben – das bereitet an anderer Stelle nicht nur Freude, sondern entlastet Umwelt und Natur.

Die DRK-Kleiderkammer in der Ederstraße 70 in Bad Berleburg freut sich über nachhaltige Spenden von Kinderkleidung, Kinderschuhen und Handtüchern. Der Fokus liegt dabei auf qualitativ hochwertigen, gebrauchten Artikeln, die Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützen und gleichzeitig Ressourcen schonen. Darüber hinaus werden nachhaltige Spenden von Herrenbekleidung dringend benötigt und geschätzt. Die Idee ist: Dinge, die zu Hause ungenutzt liegen, bewusst einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und somit einen Beitrag zur Schonung von Ressourcen zu leisten.

Kleidung, Spiele und Bücher können weiter verschenkt werden

Der Interkulturelle Mehrgenerationentreffpunkt erweitert die Perspektive auf nachhaltiges Geben und freut sich über Spenden von Gesellschaftsspielen, Büchern in leichter Sprache, Kinder- und Malbücher sowie Bastelutensilien. Diese Spenden ermöglichen nicht nur sinnvolle Freizeitgestaltung und interkulturellen Austausch, sondern setzen auch auf Wiederverwertung und langfristige Nutzung, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. „Unser Appell zum nachhaltigen Geben ist ein Aufruf zur Solidarität und gleichzeitig ein Beitrag zur regionalen Entwicklung. Wir möchten die Gemeinschaft ermutigen, lokale Ressourcen zu nutzen und durch bewusstes Handeln die örtliche Wirtschaft und Gemeinschaft zu stärken“, erklärt Amélie George, die Projektleiterin des Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt Bad Berleburg.

Die nachhaltigen Spenden für die DRK-Kleiderkammer als auch für den Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt können während der Öffnungszeiten des Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkts montags bis freitags 9.30 bis 12.30 sowie dienstags und donnerstags durchgehend bis 17 Uhr in der Poststraße 40 in Bad Berleburg abgegeben werden. Für weitere Fragen oder eine Abgabe zu einer anderen Zeit steht Amelie George per E-Mail unter a.george@drk-siegen-wittgenstein.de oder unter Tel. 0151 25511707 gerne zur Verfügung.

Kleiderkammer auf dem Stöppel ist gut mit Spenden versorgt

Auch der „Dritte Ort – Bücherei der Zukunft“ freut sich über Spenden: Bücher, die nicht älter als fünf Jahre sind und sich noch in einem guten Zustand befinden, können in der Stadtbücherei gespendet werden. Die Bücherei freut sich ebenfalls über folgende Spenden: Spiele für Nintendo Switch und Playstation, moderne vollständige Gesellschaftsspiele für Kinder und Erwachsene, die nicht zu alt sind, Tonies (Figuren) und Tip-Toi-Bücher. Die Bücherei bittet darum, einen Termin für die Abgabe unter Tel. 02751 923-150 abzustimmen.

Die Reihe Nachhaltig und fair ist ein Widerspruch zum Fest des Überflusses „Weihnachten“? Das stimmt so nicht. Wie alle Menschen das Fest etwas nachhaltiger gestalten können, zeigt die Reihe „Faire und nachhaltige Weihnachten“ der Stadt Bad Berleburg. Mehr Informationen zum Thema gibt es bei den Koordinatorinnen für kommunale Entwicklungspolitik, Jessica Durstewitz unter Tel. 02751 923-113 und Rebecca Dienst unter Tel. 02751 923-248 oder per E-Mail unter regionalentwicklung@blb-digital.de.

In der Kleiderkammer auf dem „Stöppel“ in Bad Berleburg ist das Spendenaufkommen dank engagierter Bürgerinnen und Bürger ausreichend. Die Organisierenden danken im Voraus für die Unterstützung und freuen sich darauf, gemeinsam mit der Gemeinschaft ein Zeichen des nachhaltigen Gebens und der sozialen Verantwortung vor und nach den Feiertagen zu setzen.

