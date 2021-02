Uni Siegen: Mathe-Projekte zur Digitalisierung in Schulen

Siegen-Wittgenstein. Die Projekte setzen wichtige Impulse im schulischen Bildungsbereich – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

Dass Mathematik alles andere als trocken sein muss, können Schüler aus der Region jetzt in zwei Projekten der Universität Siegen erfahren. „DigiMath4Edu“ erhielte erst kürzlich die Förderungszusage im Rahmen der Südwestfalen Regionale 2025 und damit den dritten und finalen Regionale-Stern. Auch „MINT-Pro²Digi“ ist im Februar gestartet und bietet Schülern die Möglichkeit, Lösungen für Problemstellungen in Unternehmen zu erarbeiten.

Projekt: DigiMath4Edu

Bei „DigiMath4Edu“ geht es vorrangig um digitale Möglichkeiten für den Mathematikunterricht. Speziell von der Universität ausgebildete Unterrichtsassistenten unterstützen seit Februar für ein Jahr Lehrkräfte an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule und der Jung-Stilling Grundschule in Siegen, der Sekundarschule in Olpe, dem Gymnasium der Stadt Lennestadt und dem Rivius Gymnasium Attendorn dabei, den Schülern Unterrichtsinhalte aus dem Matheunterricht mit 3D-Druck, Tablets, VR- und AR-Anwendungen (zurzeit in Distance Learning und Homeschooling-Formaten) zu vermitteln.

Außerdem begleitet die Universität Siegen das Projekt auch von der Forschungsseite, um die Erkenntnisse in die Lehrerausbildung einzubinden und zu überprüfen, wie Innovationen nachhaltig in den Bildungsbereich eingebracht werden können. Zehn weitere Schulen aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe folgen in den kommenden drei Jahren. Für das Projekt hat sich ein breites Netzwerk an unterstützenden Unternehmen zusammengefunden: Dango & Dienenthal, EMG, Gedia, Georg, Hensel, Kemper, Kirchhoff, LEWA, Mennekes, Siegenia, Viega, Vetter sowie die Sparkassen Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, Olpe-Drolshagen-Wenden und Siegen. Darüber hinaus fördern die Ministerien für Schule und Bildung NRW und für Kultur und Wissenschaft NRW, die Bezirksregierung Arnsberg, die IHK Siegen und die Arbeitgeberverbände Siegen und Olpe das Projekt.

MINT-Pro²Digi

Einen anderen Fokus hat das EFRE-zdi III Projekt „MINT-Pro²Digi“ (gefördert durch das NRW- Wissenschaftsministerium und das NRW-Wirtschaftsministerium), an dem neben der Universität Siegen die Unternehmen Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG, Brüggemann Küchen, dicomputer GmbH, Enders Heizung Sanitär GmbH & Co. KG, G-TEC Ingenieure GmbH, Hees Bürowelt, Elektro Kemper, Metallbau Johann Hunold GmbH & Co. KG, Modellbau Ohm und Pflüger Transporte beteiligt sind. Schüler ab Klasse 8 arbeiten in Projektteams an authentischen mathematischen Problemstellungen aus den Unternehmen. Ziel ist es, dass die Schüler direkt und konkret erleben können, wie sie ihr schulisches Wissen in der außerschulischen Arbeitswelt nutzen können. Sie werden dabei von erfahrenen Lehramtsstudierenden, Lehrkräften und wissenschaftlichem Personal begleitet.

Ansprechpartner: Prof. Dr. Ingo Witzke, 0271/ 740-3579,0170/ 6770264, witzke@mathematik.uni-siegen.de; Frederik Dilling und Kevin Hörnberger (DigiMath4Edu), 0271/ 740-3545, Frederik.Dilling@uni-siegen.de, hoernberger@mathematik.uni-siegen.de, Kathrin Holten und Dr. Gero Stoffels (MINT-Pro²Digi) 0271/740-3527, holten@mathematik.uni-siegen.de, stoffels@mathematik.uni-siegen.de.