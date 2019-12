Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterwegs im „Hecken-Eilzug“

Die Idee, die beide Universitätsstädte Marburg und Siegen direkt miteinander zu verbinden, ist nicht neu. Schon über Jahre haben die Befürworter des Schienenverkehrs für die Verbindung gekämpft und sich dabei auf historische Vorbilder gestützt.

Eisenbahner sprechen von „Hecken-Eilzügen“, wenn dafür statt der ausgebauten Hauptstrecken eher Nebenstrecken genutzt werden – eben immer entlang der Hecken.

Für die ländlichen Räume waren diese relativ schnellen Züge früher wichtig. Ohne sie waren Bahnfahrten nicht nur eine Herausforderung, sondern gleich ein Abenteuer. Früher – auch in der goldenen Zeit der Eisenbahn – fuhren weniger Züge und die einzelnen Fahrpläne waren schlechter aufeinander abgestimmt. So konnte es passieren, dass man bei einem Umstieg mehrere Stunden auf den Anschluss warten musste. Da kam so ein „Hecken-Eilzug“ gerade recht, denn man hatte eine sichere Verbindung zum Ziel.