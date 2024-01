Unterwegs in Bad Laasphe mit den Schneeräum-Profis

Bad Laasphe Der Wintereinbruch am Mittwoch hat den Bauhof vor eine große Herausforderung gestellt. Denn nicht nur die Schneemassen müssen bewältigt werden.

Ausnahmezustand mit Ansage - diese Umschreibung trifft den Wintereinbruch am Mittwoch sehr genau. Für den Bauhof der Stadt Bad Laasphe eine gute Situation, so konnte Matthias Prause die Einsätze der Mitarbeitenden im Winterdienst prima planen. Vier Groß- und drei Klein-Fahrzeuge sind allein in Kernstadt, Kunst-Wittgenstein und Laaspherhütte unterwegs. Für die übrigen 19 Ortsteile arbeitet der Bauhof mit sieben privaten Unternehmen zusammen: sechs ebenfalls mit Räum-Fahrzeugen, eins sorgt mit Schneeschaufeln beispielsweise für freie Bushaltestellen.

Und weil Dirk Terlinden sowieso schon länger mal bei einer Räumdienst-Schicht mitfahren wollte, nutzte der Laaspher Bürgermeister jetzt einen Freiraum in seinem Terminkalender, um Bauhof-Mitarbeiter Michael Schneider am Mittwoch-Nachmittag als Beifahrer im Unimog zu begleiten. Die Beiden waren im Laaspher Osten unterwegs, Max Haßler zur gleichen Zeit fünf Stunden lang im Laaspher Westen. Startpunkt für beide Räumfahrzeuge die Friedrichshütte.

Während Bürgermeister Dirk Terlinden (links) und Michael Schneider (rechts) mit dem Unimog im Laaspher Osten unterwegs waren, räumte Max Haßler im Laaspher Westen. Foto: Stadt Bad Laasphe / WP

Insgesamt sind es auf Laaspher Stadtgebiet über hundert Kilometer Straßen und Wege, für deren Winterdienst die Stadt zuständig ist. Max Haßler lässt in dieser Schicht den Schneeschild zum ersten Mal auf dem Kneebuschweg runter. Den Straßennamen kennen vermutlich nicht viele Laaspherinnen und Laaspher, benutzt haben die meisten den Weg höchstens, als man früher in der Fahrstunde noch das Anfahren am Berg lernen musste. Von diesen kleinen, kurvigen Straßen und Wegen gibt es auf dem Stadtgebiet gefühlt unendlich viele - und Schnee muss überall geräumt werden. Obwohl der Kneebuschweg schmal ist, reicht noch nicht mal hier eine Räumung. Nach dem ersten Schieben manövriert der 24-Jährige das Fahrzeug rückwärts wieder den steilen Berg hinab, um den Weg bei der zweiten Tour bestmöglich für den Verkehr frei zu bekommen, manchmal braucht es sogar eine dritte Fahrt. So werden aus 100 Stadtgebiet-Kilometern, auf denen man Salz streuen muss, beim Schneeschieben schnell 250 oder sogar 300 Kilometer.

Am Anfang der Tour geht es Max Haßler vor allem um die Steigungsstrecken, zudem sind Kreuzungs-Bereiche wichtig. Spätestens hier merkt man: Selbst wenn das Schneeschieben problemlos läuft, braucht man irgendwo viel Platz für den geräumten Schnee. Das macht den Bauhof-Mitarbeitenden deutlich mehr Arbeit als man annimmt. Bei allem Lenken, Vorfahren und Zurücksetzen, bei allem Manövrieren zwischen geparkten Autos, Mülltonnen, Hecken und Bäumen muss hier kontinuierlich mitgedacht werden. Wo ist unter der Schneedecke nochmal genau der Bürgersteig, der Gullydeckel, der kleine Blumenkübel, der große Stein am Wegesrand? Außerdem muss man aufpassen, dass man den Schnee nicht vor das Gartürchen schiebt, das sich perfekt getarnt in dem Jägerzaun versteckt.

Im Räumfahrzeug hat Max Haßler auch Einiges an Technik. Ganz genau kann er unter anderem einstellen, wieviel Salz in welcher Streubreite auf die Straßen verteilt wird. Foto: Stadt Bad Laasphe / WP

Schlecht geparkte Autos, die kaum ein Vorbeikommen zulassen, sind an diesem Nachmittag kein Problem. Viele Menschen sind noch an der Arbeit. Nachts ist diese Schwierigkeit gerade in den kleinen Straßen bedeutend größer. Während Max Haßler die komplizierte Kreuzung gegenüber der Schloßberg-Klinik räumt, kommt ein aufgelöster Paket-Fahrer zu ihm. Dieser ist mit seinem Fahrzeug in einer Anlieger-frei-Straße in die Wiese gerutscht, er hofft das Räumfahrzeug könnte ihm nützen. Aber auch wenn es dem Bauhof-Mitarbeiter schwerfällt, er kann nicht helfen. Vermutlich würde es nicht funktionieren, außerdem versicherungs-technische Risiken bergen. Einsatzort für Einsatzort arbeitet sich Max Haßler den Schlossberg hinab, ist im Laasphetal unterwegs, macht den Weg frei zum Hochbehälter oberhalb der Teufelskanzel, damit das Wasserwerk im Notfall hinkommt, und zu den beiden Hotels am Höhenweg. Weiter geht es Straße für Straße, sogar bis zum Forsthaus Hirtsgrund schiebt er Schnee. Ungefähr bis zum Friedhof reicht sein Einsatzgebiet.

Max Haßler freut sich, wenn ihn die Leute an der Strecke freundlich grüßen, dankbar den Daumen recken, Autofahrer ihn ungestört rangieren lassen, es nervt, wenn andere Verkehrsteilnehmer die kleinste Lücken nutzen, um sich gefährlich an ihm vorbeizudrängeln, wenn Anwohnerinnen den Schnee vom Bürgersteig auf die Straße schieben, die er Minuten vorher frisch geräumt hat. Aber bei jeder Fahrt gibt es sowohl das eine als auch das andere. Jetzt fährt er zurück zum Bauhof, beim Feuerwehrgerätehaus schaut er, ob er dort noch räumen muss, hier war aber schon der Kollege. Auf dem Weg zur DRK-Rettungswache auf der Friedrichshütte senkt er an diesem Abend zum letzten Mal den Schneeschild. Dann hat er Feierabend um kurz nach Acht, der Bürgermeister ist auf der anderen Tour noch unterwegs. Und in nicht mal acht Stunden wird Max Haßler wieder im Dienst sein. Um halb Vier ist die Nacht vorbei, dann wartet wieder der Laaspher Westen mit frischem Schnee.

