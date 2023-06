Unwetterwarnung: Riesige Hagelkörner sorgen für Schäden

Bad Berleburg. Am Donnerstag sorgten riesige Hagelkörner in einigen Wittgensteiner Ortschaften für Ärger. Auch BLB live wurde aufgrund des Wetters verschoben.

Eigentlich sollte am Donnerstagabend, 22. Juni, das zweite Konzert im Rahmen von BLB live stattfinden. Doch aufgrund der Unwetterwarnung wurde das Open-Air-Konzert an diesem Abend abgesagt. „Auf Empfehlung der Ordnungsbehörden und Experten von Wetter Wittgenstein sagen wir BLB live heute ab. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität“, schreiben die Veranstalter in den sozialen Netzwerken. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: „Aufgeschoben ist nichtaufgehoben. Wir werden die Veranstaltung nachholen.“

Eigentlich sollte am 22. Juni die Band „Plugged Hills“ auf dem Markplatz auftreten. „Wir werden die Veranstaltung auf jeden Fall nachholen – ein genaues Datum werden wir gemeinsam mit der Band abstimmen“, sagt Sandra Janson, Geschäftsführerin des Jugendfördervereins Bad Berleburger .

Am Nachmittag und am frühen Abend kam es immer wieder zu starken Regengüssen sowie Gewitter. Dabei fielen in manchen Ortschaften wie beispielsweise Schwarzenau riesige Hagelkörner zu Boden, die für einige Schäden sorgten. Wie die Redaktion von mehreren Menschen erfuhr, sollen mehrere Autos durch das Unwetter beschädigt worden sein.

Auch bei Frank Weber, Inhaber der Ergo-Versicherungsagentur in Bad Berleburg, gingen am Donnerstag bereits erste Schadensmeldungen ein. Dennoch könne man derzeit nicht sagen, was die Folgen des Unwetters in der gesamten Region seien. „Das ist immer auch einzugsbedingt, wo sich die Kunden gerade aufhalten“, sagt er. Der Polizeiwache in Bad Berleburg lagen bis 18.30 Uhr keine Meldungen über größere Schäden aufgrund des Unwetters vor.

Wie das Wetterportal „Wetter Wittgenstein“ berichtet, soll es ab Freitag wieder deutlich entspannter zugehen. „Nach der schwülwarmen Gewitterwetterlage vom Donnerstag kommen wir ab Freitag wieder in deutlich ruhigeres Fahrwasser. Dieses geht einher mit einem neuen Hochdruckgebiet, welches uns am Wochenende auch bald wieder sommerliche Temperaturen bringt“, heißt es dort.

