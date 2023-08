US-Schüler stellen fest: Laaspher sind gar nicht grießgrämig

Eine Gruppe von US-Schülern schaut sich derzeit in Wittgenstein um. Hinten links Hugh, in der Mitte vorn von links Alex, Immie und Lillian. Rechts vorn zwei der Betreuer.

Bad Laasphe. 50 Jugendliche aus Übersee sind derzeit auf Schloss Wittgenstein zu Gast. Sie erzählen, wie sie Deutschland erleben – und irgendwie bewundern.

Die Austauschschüler aus den USA, seit kurzem auf „Schloss Wittgenstein“ zu Gast, gingen davon aus, alle Deutschen seien griesgrämig und unfreundlich. Doch was sie in Bad Laasphe und Umgebung erleben, überrascht sie.

Kann man mit den Deutschen ins Gespräch kommen? Hugh berichtet davon, geglaubt zu haben: „Amerikaner sind wie Pfirsiche, Deutsche sind wie Kokosnüsse“ – ganz nach dem Motto: harte Schale, weicher Kern. Die anderen Jugendlichen stimmen ihm da zu. Das Vorurteil, es sei sehr schwierig, mit den Menschen aus Deutschland ins Gespräch zu kommen und sich mit ihnen anzufreunden, wäre beinahe unmöglich, war allen bekannt, doch bewahrheitet hat es sich nicht.

Die Jugendlichen erzählen, dass die Leute zwar oft reserviert gucken, doch dann im Gespräch sehr nett sind. Sie sind „nett, aber direkt“. Alex erzählt begeistert davon, bei „Freitags in Bad Laasphe“ auf die Bühne gebeten worden zu sein, um mit der Band ein Lied von „Guns n’ Roses“ zu singen. „Das wäre bei uns zuhause niemals möglich gewesen.“

Lob für Radwege – und das Essen

Für vier Wochen sind 50 Austauschschüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus den Süd-Ost-Staaten der USA auf dem Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe untergebracht mit dem Ziel, so viel wie möglich über die deutsche Sprache und Kultur zu lernen. Sie haben durch das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses ein Vollstipendium für einen vierwöchigen Sprachkurs und einen darauffolgenden zehnmonatigen Aufenthalt in einer Gastfamilie erhalten.

In der Zeit ihres Aufenthaltes in Bad Laasphe nehmen die Jugendlichen an einigen Aktivitäten teil, beispielsweise gehen sie zu „Freitags in Bad Laasphe“ auf den Wilhelmsplatz, besuchen Bürgermeister Dirk Terlinden im Rathaus, fahren mit dem Zug nach Marburg und gehen auf dem Wochenmarkt einkaufen. Dabei kommen die Jugendlichen mit verschiedenen Menschen in Kontakt, können so ihre Deutschkenntnisse auf die Probe stellen.

Deutsch-Kenntnisse erfolgreich getestet

Es ist ein Erfolg für die Teilnehmenden, dass sie jetzt schon die grundlegenden Sätze und Fragen auf Deutsch stellen können. Immie hat sich gefreut, als die Verkäuferin ihr Deutsch verstanden hat – und auch auf Deutsch antwortete.

Aber nicht nur von den Menschen sind die Austauschschüler begeistert, auch die Landschaft finden sie besonders schön. Vor allem, dass die Umwelt hier nicht vermüllt ist, begeistert sie, wobei sie das Mülltrennungssystem sehr verwirrend finden. Auch das viele Herumlaufen gefällt ihnen. Angetan haben es den Jugendlichen ebenso die öffentlichen Verkehrsmittel. In der Heimat sind sie gezwungen, jeden noch so kleinen Weg mit dem Auto zu fahren. Lillian ist begeistert davon, dass man in der Stadt durch Bürgersteige und Radwege zu Fuß und mit dem Rad alles erreichen kann: „Hier gibt es überall Bürgersteige und Radwege. In meiner Heimatstadt ist es gefährlich, durch den Verkehr zu laufen.“

Reihenweise Gewürzgurken im Lebensmittel-Regal – das finden die US-Schüler verwirrend. Foto: Ulrich Bangert

Komisch: Riesige Auswahl an Gewürzgurken

Alex freut sich über das deutsche Essen, „vor allem das frische Brot“. Aber auch die anderen schwärmen davon, dass hier doch alles viel gesünder sei als in der Heimat. „Ich ernähre mich jeden Tag von Keksen und Fast Food, weil das hier nicht zählt. Es ist trotzdem noch viel gesünder als in den USA“, gesteht Hugh.

Doch einiges findet die Gruppe auch komisch. Vor allem die „riesige Auswahl an Gewürzgurken“ im Lebensmittelgeschäft finden sie verwirrend. Aber auch die Liebe der Deutschen zu Sprudelwasser verstehen die Jugendlichen nicht.

