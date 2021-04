UWG Bad Berleburg fordert: SB-Stellen nicht schließen

Wittgenstein. Die Sparkasse sei dem Gemeinwohl verpflichtet, so die Freien Wähler – und dürfe ihr Angebot an die Menschen in Wittgenstein jetzt nicht mindern.

Ihre fünf reinen SB-Stellen nicht wie geplant Mitte des Monats zu schließen – dazu fordert die UWG Bad Berleburg jetzt die Sparkasse Wittgenstein auf und nennt auch Gründe dafür.

„Sparkassen sind gemeinnützige Kreditinstitute, deren Eigentümer öffentlich-rechtliche Träger sind“, heißt es in einer Stellungnahme. Und: „Die Sparkasse Wittgenstein steht in Trägerschaft der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück. Diese setzen sich aus einem Sparkassen-Zweckverband Wittgenstein mit 24 Mitgliedern der Kommunen zusammen. Vorsitzender ist immer einer der drei Bürgermeister, zurzeit Bernd Fuhrmann.“ Deshalb sei der Einfluss der Politik auf die Sparkasse schon gegeben.

Zeichen setzen für die Menschen

„Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes“, betont die UWG – und dies sei der große Unterschied zu den anderen Banken. Vielmehr seien die Sparkassen dem Gemeinwohl verpflichtet – und deshalb würden Jahresüberschüsse, die nicht der Rücklage dienen, auch für gemeinnützige Zwecke gespendet. „Wenn dann in der jetzt schwierigen Zeit von Zukunftsausrichtung und Optimierung gesprochen wird, damit die Schließungen von SB-Stellen gemeint ist und im Gegenzug auf ein Mehr an Digitalisierung hingewiesen wird, hat das in unseren Augen nichts mit Gemeinwohl zu tun“, so die UWG.

Menschen würden älter, die Dörfer stellten sich darauf ein, zum Beispiel mit den Dorfläden. Auch deshalb, so die Freien Wähler, sollte „gerade in der jetzigen Zeit unsere Sparkasse das Angebot an die Menschen in ihrem Bereich nicht mindern, sondern ein Zeichen setzen: Wir haben verstanden und bleiben bei Euch. Denn auch in Zukunft möchten wir sagen: Es ist unsere Sparkasse – wir vertrauen ihr und haben ein gutes Gefühl.“ Und so fordere die UWG „alle Beteiligten und im Besonderen die Bürgermeister und Sparkassen-Vorstände auf, die vorhandenen SB-Stellen in Berghausen, Girkhausen, am Sähling, am Hit-Markt in Bad Laasphe, am Ludwig-Koch-Center und im Erndtebrücker Einkaufszentrum am Mühlenweg nicht zu schließen“.