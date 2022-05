Gesundheit Vamed-Klinik Berleburg: So haben sich Besuchsregeln geändert

Bad Berleburg. Während Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum gefallen sind, hat auch die Vamed-Klinik in Bad Berleburg die Regeln für Besucher angepasst.

Die Corona-Lage scheint sich weiter zu entspannen, seit einem Monat ist der Großteil der Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken im öffentlichen Raum nicht mehr verpflichtend. Auch in der Bad Berleburger Vamed-Klinik gibt es mittlerweile andere Besuchsregeln.

„In unserer Klinik sind Besuche wieder in einem größeren Umfang möglich. Wir freuen uns sehr für unsere Patientinnen und Patienten, dass sie auch während eines stationären Krankenhausaufenthaltes wieder einen engeren Kontakt zu ihren Bezugspersonen halten können. Patienten können täglich von ihren Angehörigen besucht werden, nachdem der Aufnahme-PCR-Test des Patienten negativ ist. Das Ergebnis liegt in der Regel binnen 24 Stunden vor“, teilt Sprecherin Antje Gröpl-Horchler mit.

Eine Stunde Besuch pro Patient

Dabei sei der Besuch einer Bezugsperson je Patient, für eine Stunde täglich möglich – aus infektionsverhütenden Gründen darf sich jedoch nur ein Besucher im Patientenzimmer aufhalten. Damit es an dieser Stelle zu keinen Überschneidungen kommt, ist es sinnvoll, dass die Patienten ihre Besuchstermine zur Koordination an die Stationspflege weitergeben.

Lesen Sie auch: Bad Berleburg: Kein Pflegebonus für Pfleger der Vamed Klinik

„Besuche sind zwischen 14 Uhr und 18 Uhr möglich, der späteste Besuchsbeginn sollte bis 17 Uhr erfolgen. Für Besucherinnen und Besucher gelten die 3-G-Plus- sowie die Abstands- und Hygieneregeln. In der ganzen Klinik und in den Patientenzimmern ist das Tragen einer FFP2-Maske für Besucher verpflichtend“, so Gröpl-Horchler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein