Jahresabschluss VdK Bad Berleburg: So verabschieden die Mitglieder das Jahr

Schwarzenau. Jahresabschluss-Veranstaltung des VdK Ortsverbandes in der Mehrzweckhalle Schwarzenau lockt bis zu 75 Mitglieder zum gemütlichen Beisammensein.

Ein kleiner Lichtblick nach einer langen Zeit – so erlebten rund 75 Freunde und Mitglieder des VdK Ortsverbandes Bad Berleburg (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands) die Jahresabschlussfeier am vergangenen Samstag in der Schwarzenauer Mehrzweckhalle. Mit ein paar schönen und gemütlichen Stunden hat der Vorstand um die Vorsitzende Erika Treude bereits jetzt das Jahr bei zahlreichen Leckereien und guten Gesprächen ausklingen lassen. Dass solch eine Veranstaltung heute kein Selbstverständnis mehr ist, weiß Erika Treude: „Wir freuen uns sehr über ein Wiedersehen. Dennoch haben wir ein strenges Hygienekonzept entwickelt, um allen Anwesenden einen gemeinsamen Nachmittag und Abend zu ermöglichen.“

Wie wichtig die Arbeit des Sozialverbandes VdK für Menschen mit Einschränkungen und Krankheiten ist, zeigte sich in den vergangenen Monaten. „Letztes Jahr konnten wir unsere Sprechstunden ausschließlich telefonisch anbieten“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Klaus Möldner. Einmal monatlich können Menschen für Neuannahmen oder Unterstützung bei Anträgen und Beratungsbedarf in das Bad Berleburger Rathaus kommen, für zusätzliche rechtliche Fragestellungen steht zudem regelmäßig ein Rechtsberater zur Verfügung.

Menschen nicht alleine lassen

Betreuung, Hilfestellung, eine sozialpolitische Frage klären – am Ende zählt für die Vorstandsmitglieder vor allem eines: Menschen auf ihrem Weg nicht alleine lassen. In der Regel treten Menschen bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises oder den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente an den VdK heran.

Für die Zukunft möchte sich der Vorstand wieder mit einer zusätzlichen Frauenvertreterin absichern. „Das wäre für uns eine Erleichterung“, erklärt Erika Treude und freut sich weiterhin über Menschen, die sich beim VdK engagieren möchten. „Hier ist niemand zu alt für diese Aufgabe. Krankenbesuche und Genesungswünsche übermitteln sind die Hauptaufgaben. Wir möchten niemanden vergessen!“ Erfreulicherweise konnte Erika Treude von genau 3053,72 Euro berichten, die im vergangenen Jahr dank Spendengeldern an soziale Zwecke gespendet werden konnten: Jeweils 907,86 Euro gingen an das Bündnis Katastrophenhilfe und die Aktion „Deutschland Hilft“, weitere 1238 Euro an den Sozialverband VdK NRW.

Spenden gesammelt für Eli

Für Erika Treude war es ein wichtiges Anliegen, dass das Sparschwein an diesem Nachmittag wieder reichlich gefüllt wurde. Zu Gute kommen soll das Geld dem sechsjährigen Eli aus Bad Berleburg, um so dem mit dem Downsyndrom geborenen Jungen einen Assistenzhund anschaffen zu können. Bei Pflegegrad Vier ist ein Assistenzhund ein wertvoller Unterstützer in der Erkennung von Gefahren.

Klaus Möldner blickt trotz der Pandemie positiv auf die Ergebnisse der VdK-Arbeit zurück: „In vielen Fällen kann der VdK den Menschen helfen. Ein akutes Beispiel ist aktuell ein Verschlimmerungsantrag bei einer Brustkrebs-Patientin. Nach drei Jahren wurde ihr Behinderungsgrad herabgestuft. Damit wären wichtige Steuerfreibeträge hinfort – und dass trotz bestehender Einschränkungen. Wir geben an dieser Stelle Hilfestellung bei der Einstufung des Behinderungsgrades und ermöglichen, wenn nötig, rechtliche Unterstützung.“

Neben der eigentlichen Beratungstätigkeit möchte der Vorstand seine Freunde und Mitglieder im kommenden Jahr wieder hoffentlich bei einer der zahlreichen Tagesfahrten begrüßen dürfen. Bei guter Unterhaltung – dank Entertainer Benedikt Wrede – einem reichlichen Kuchenbuffet und dem verlockenden Abendessen, bleibt die Jahresabschlussveranstaltung des VdK in besonderen Zeiten sicherlich in Erinnerung.

