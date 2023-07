Verein „Route 57“ sucht Mitstreiter per „Sommer-Gewinnspiel“

Wittgenstein. Wittgenstein müsse per Straße besser erreichbar sein, sagt der Verein. Warum die B 62 auf keinen Fall mehr reicht – und was es zu gewinnen gibt.

Warum sind Sie eigentlich für die „Route 57“, also eine neue Fernstraßen-Anbindung Wittgensteins hinüber ins Siegerland und nach Hessen? Sechs Antworten sind vorgegeben im „Sommer-Gewinnspiel“ des Vereins Route 57, der sich schon seit Jahren für das Straßenbau-Projekt engagiert. Doch: „Es wird einfach nicht umgesetzt“, kritisiert Eckehard Hof, 1. Vorsitzender des Vereins. Und das wollten sehr viele der rund 40.000 Wittgensteiner „so nicht akzeptieren“. Mit dem Gewinnspiel wolle der Verein nicht zuletzt gegenüber dem Land NRW demonstrieren, dass es deutlich mehr Unterstützer als Gegner des Projekts gebe. Es sei für den Altkreis einfach „lebensnotwendig“. Und die Diskussion darüber müsse weitergehen.

B 62 allein nicht belastungsfähig

Dass allein die Bundesstraße B 62 durch Wittgenstein „nicht belastungsfähig“ sei, so Eckehard Hof, habe bis vor kurzem schon die Straßenbaustelle bei Niederlaasphe unter Vollsperrung gezeigt. Und auch die angekündigte monatelange Sperrung der Pendler-Strecke via L 719 von Bad Laasphe über die Siegquelle ins Siegerland mit Umleitung auch des Lkw- und Bus-Verkehrs dort über die B 62 werde dies belegen, ist der Vereinsvorsitzende überzeugt – es habe sich bislang nur kaum jemand mit den Konsequenzen befasst. Keine Alternative, schon gar nicht für den Schwerlastverkehr könne hier im Übrigen die parallele L 722 über die Eisenstraße, Werthenbach und Salchendorf sein – dafür sei sie nicht gemacht.

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße B 62 bei Niederlaasphe unter Vollsperrung – eine Belastungsprobe. Und der meiste Verkehr quält sich durch das Dorf. Foto: Eberhard Demtröder

Schneller auf der Arbeit, mehr Freizeit und weniger Fahrtzeit, kürzere Wege zu Freunden und Verwandten, schneller zum Shoppen in der Stadt, Naherholungsgebiete in Wittgenstein und Winterberg besser erreichen, die Zukunft der Region wichtig nehmen – das sind im Gewinnspiel die vorgegebenen Argumente für die Route 57. So müsse es etwa das Ziel sein, „junge Menschen hier zu halten“, nennt Hof ein konkretes Beispiel dafür, warum die Strecke endlich realisiert werden müsse – zumal: „Die Mittel stehen bereit, sie werden aber nicht abgerufen.“ Am Geld solle es also nicht scheitern. Wichtig sei eine bessere Anbindung Wittgensteins auf der Straße auch für den Bau und die Erhaltung neuer und nachhaltiger Windkraftanlagen in der Region.

Hauptpreis: Mercedes Cabrio für ein Wochenende

Unternehmen, Arbeitnehmer, direkte Anwohner der B 62, Touristen und Tourismus-Anbieter, die Kliniken und nicht zuletzt die drei Wittgensteiner Kommunen Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück – sie alle seien tendenziell für die Route 57, argumentiert der Verein in seinem Internet-Auftritt. Dem Projekt kritisch gegenüber stünden vor allem die Naturschützer und die Waldgenossen.

Beim Gewinnspiel des Vereins winken unterdessen attraktive Preise – zum Beispiel ein Mercedes Cabrio für ein Wochenende, Sachpreise wie beispielsweise Bier der Brauerei Bosch oder auch Gutscheine heimischer Unternehmen.

Erkenntnisse für die Vereinsarbeit

„Wir freuen uns auf die Rückmeldungen und wollen hieraus neue Erkenntnisse gewinnen, die wir in die künftige Vereinsarbeit einfließen lassen“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende Christoph Schorge, Unternehmer aus Erndtebrück. Dies sei für den Verein nicht zuletzt mit Blick auf die Gewinnung neuer Mitglieder von großem Interesse. Auch deshalb hofft Vereinsvorsitzender Eckehard Hof nun in Sachen Gewinnspiel auf eine „sehr, sehr große Resonanz“.

Übrigens: Teilnehmende können im Gewinnspiel-Formular auch den Satz „Ich bin gegen die Route 57“ anklicken. Und: Sie könnten das in einem weiteren, optionalen Feld ergänzend schriftlich begründen. Allerdings heißt dort ganz konkret die Frage: „Möchtest du uns noch mehr dazu sagen, warum du dir eine bessere Verbindung zwischen Wittgenstein und Siegerland wünschst?“

