Verein Route57: Sicherheit auf B62 nicht mehr gewährleistet

Siegen-Wittgenstein. Die Strecke zwischen der Kronprinzeneiche und Erndtebrück ist gefährlich. Der Verein drängt auf einen schnellen Ausbau der Lützel.

Die bestehende Verkehrsanbindung der drei Wittgensteiner Kommunen Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück an das Siegerland „ist längst nicht sicher“. Davon zeigt sich der Verein Route 57 überzeugt. In einer Pressemitteilung listet der Verein, der seit Jahren für einen Ausbau der Straßenverbindung B62 zwischen Kreuztal und der Leimstruth kämpft, seinem Ärger erneut Luft und schildern eine ganze Reihe von Unfällen und Wetterbedingten Verkehrsstörungen, die Verkehrsprobleme verursachten.

Gefahrenstellen Kronprinzeneiche und Altenteich

Immer wieder komme es zu schweren Unfällen, bei denen Menschen Schaden nähmen. Regelmäßig verursachten Bergungsarbeiten dabei Einschränkungen im Verkehrsfluss. Auch in diesem Winter habe sich, erneut beim nochmaligen heftigen Schneefall dieser Tage, gezeigt, dass hier bei „Wind und Wetter“ Verkehrsteilnehmer Gefahren ausgesetzt seien – insbesondere im Bereich der Kronprinzeneiche und auf der B62.

Bis in den Nachmittag zieht sich die Bergung des auf dem Bahnübergang Altenteich hängen gebliebenen Lkw.



B62 Sperrung Lützel Altenteich LKW Schnee







Der Bahnübergang unweit von Hilchenbach-Lützel ist nach dem Unfall gesperrt.

Zwei Fahrzeuge sind auf der Bundesstraße 62, in Höhe der Einmündung zum Erndtebrücker Eisenwerk zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Verkehrsunfall auf Bundesstraße B 62 bei Altenteich: Alkohol am Steuer und leichtsinniges Überholen führten heute Vormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B62 bei Altenteich. Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkws und eine Sperrung des Bahnübergangs, sind die Folgen. Laut Aussage der Polizei war ein 51-jähriger Mazda-Fahrer von Erndtebrück in Richtung Hilchenbach unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang Altenteich überholte er im Kurvenbereich und dortigen Überholverbot einen Sattelzug. Auf der Gegenfahrbahn prallte er frontal in den VW-Golf, der von der 25-jährigen Frau gefahren wurde. Deren Pkw drehte sich um die eigene Achse und schleuderte in den Straßengraben. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurden sie in Krankenhaus gefahren. Bereits bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten den Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Ein Alkoholtest verlief positiv. Die Feuerwehren aus Lützel, Vormwald und Erndtebrück waren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Sie stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es stellenweise zu einer Vollsperrung im Bereich des Bahnübergangs. Die Bahnstrecke war für die Dauer des Einsatzes ebenfalls gesperrt worden. „Als wir ankamen, fuhr gerade ein Zug an der Einsatzstelle vorbei. Kein gutes Gefühl hatte ich da. Außerdem mussten wir für den Brandschutz an den beiden Unfallfahrzeugen ja die Schläuche über die Schienen legen. Darum habe ich mich für die Sperrung entschieden", erklärte Hauptbrandmeister Jens Zimmermann als Einsatzleiter und Lützeler Löschgruppenführer.

Rund eine Stunde war die Fahrerin in dem Fahrzeug eingeklemmt bevor sie mit äußerster Vorsicht aus dem Wagen herausgeschnitten wurde.

Route 57: Altenteich

Der Bahnübergang an der B62 an der Zufahrt des Industriegebeites Im Grünewald in Erndtebrück soll erneuert und mit einer Schrankenanlage sicherer gemacht werden. Dafür muss das im Hintergrund zu sehende landwirtschaftliche Gehöft abgerissen werden.

Erst vor wenigen Wochen schleuderte ein Lkw zwischen Lützel und Altenteich in die Schrankenanlage und die Leitplanke des dortigen Bahnübergangs. Diesel und weitere Betriebsstoffe liefen aus. „Der ausgelaufene Kraftstoff konnte aufgrund der widrigen Witterung erst Tage später ausgebaggert werden. Dann musste die B62 in diesem Bereich wieder einseitig gesperrt werden, was zu neuen Verzögerungen auf der Strecke führte“, erläutert der Vorsitzende des Vereins Route 57, Eckehard Hof. Die Überfahrt über die Gleise verläuft hier über eine extrem enge Kurvenfolge bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h.

Entschärfung nötig

„Selbst bei niedrigem Tempo ist es für tonnenschwere Sattelschlepper kaum möglich, das Fahrzeug ‚zu halten‘, wenn es bei Schnee- und Eisglätte erst einmal rutscht.“ Die Entschärfung dieses Abschnittes sei dringend notwendig, lasse aber weiter auf sich warten. Unfälle, auch solche mit Personenschaden, sind auf dieser Strecke längst keine Seltenheit. Das gilt auch für einen weiteren exponierten Bereich: den Abzweig von der B62 in das Gewerbegebiet „Im Grünewald“ in Erndtebrück. Der Verkehr in und aus dem Gewerbegebiet wird hier über die unmittelbar an der B62 verlaufenden Gleise der Rothaarbahn geführt. Die Sicht ist eingeschränkt, höchste Aufmerksamkeit geboten.

Gefahrenstelle „Im Grünewald“

Beispiele, wie das der im November 2021 schwerverletzten Pkw-Fahrerin, die von Erndtebrück Richtung Kronprinzeneiche fuhr und von einem Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen aus der Straße „Im Grünewald“ übersehen wurde, gibt es viele. Bei den Unternehmen im Gewerbegebiet sind hunderte Mitarbeiter beschäftigt, die mit dem Pkw zur Arbeit gelangen. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es an dieser Stelle wieder zu einem schweren Unfall kommt. Seit Jahren drängen wir auf eine Entschärfung der Situation, um zu verhindern, dass weitere Menschen zu Schaden kommen.

Der Ausbau des Bahnübergangs ist jedoch bis heute nicht erfolgt“, verdeutlicht Christoph Schorge, stellvertretender Vorsitzender von Route 57 e.V. Der Streckenabschnitt zwischen Lützel und Erndtebrück ist ein wichtiger Teil der Route 57 – und auch vor diesem Hintergrund längst überfällig. Der Verein drängt auf einen „zukunftsgerechten“ Ausbau.

Ausbau-Vorschlag

Dazu gehört, die Kurven zu begradigen. Außerdem soll die Strecke zwischen Lützel und Erndtebrück in zwei Abschnitten mit einer zusätzlichen Fahrspur, die ein sicheres Überholen erlaubt, dreispurig werden. Schließlich müsse auch der Bahnübergang bei Altenteich endlich beseitigt werden, fordert der stellvertretende Vereinsvorsitzende Ingo Degenhardt. Die Bahnstrecke soll in Zukunft mittels eines Brückenbauwerks gekreuzt werden. „Dies und die längst überfällige Entschärfung der Situation am Abzweig ‚Im Grünewald‘ würden die Verkehrssicherheit in diesem Bereich erheblich verbessern.“ Degenhardt sieht auch die Deutsche Bahn in der Pflicht: Sie sei gefordert, sich hier so beweglich wie möglich zu zeigen und zu einer schnelleren Umsetzung der Maßnahmen beizutragen.

Gefahrenstelle Ferndorftal

Welche Auswirkungen immer wieder Unfälle auch im Ferndorftal haben, zeigt das Beispiel einer schwer verunglückten Fahrerin vor wenigen Wochen. Ihr Fahrzeug überschlug sich. Verschiedene Feuerwehreinheiten kamen zum Einsatz. Mitten im Berufsverkehr musste die B508 für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Rückstaus in beide Fahrtrichtungen. „Die Beispiele zeigen, wie wichtig eine beschleunigte Umsetzung der Route 57 und ihrer einzelnen Bauabschnitte ist. Es kann nicht sein, dass sich Planungen über Jahrzehnte hinziehen, wenn es um Leib und Leben von Verkehrsteilnehmern geht!“, fasst Eckehard Hof zusammen.

