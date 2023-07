Förderverein Verein zieht weiße Linien auf dem Schulhof in Feudingen

Feudingen. Mit Pinsel und weißer Farbe haben die Vorstandsmitglieder des Fördervereins wichtige Linien auf dem Schulhof nachgezogen.

In den Sommerferien aktiv war der Förderverein der Städtischen Grundschule Feudingen. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Anna-Lena Roth und Erich Horchler trafen sich einige Eltern an einem Samstagvormittag, um die Schulhofmarkierungen mit Farbe nachzuziehen.

Gut zu erkennen ist jetzt wieder ein richtiges Straßensystem, mit dessen Hilfe die Kinder das Radfahren trainieren können. „Die Linien waren ja schon wirklich sehr verblasst“, so Mareike Rothenpieler vom Förderverein, „gut, dass wir das heute in Ordnung bringen.“ Und Erich Horchler erklärte: „Für diese Arbeit brauchen wir trockenes und warmes Wetter – wir mussten also recht spontan den Einsatz planen.“

Der Einsatz bildete für den Förderverein gewissermaßen den Abschluss des vergangenen Schuljahres, in dem man auch sonst sehr aktiv war: So freuten sich Kinder und Mitarbeiter neben manch anderem über die Reparatur der Pausenspielhütte, über Unterstützung der Projektwoche und über neue Rollbretter für den Sportunterricht. Schulleiter Thorsten Denker bedankte sich bei den Eltern für den Ferieneinsatz und beschrieb die Arbeit des engagierten Vereins: „Der Förderverein ist seit vielen Jahren ein großartiger Partner unserer Schule und hat auch schon Ideen für das nächste Schuljahr entwickelt!“

