Verkaufsstart für Lions-Kalender Wittgenstein steht fest

Bad Berleburg. Er lockt mit 144 tollen Gewinnen und mit 5 Euro können die Käufer auch etwas Gutes tun. Das sind alle Fakten zum Lions-Kalender 2024

Das gab es noch nie: Pünktlich zur Pressekonferenz in der Sparkasse Wittgenstein konnte der Lionsclub Wittgenstein die druckfrischen Adventskalender präsentieren. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass das Wittgensteiner Erntedankfest mit dem Brotmarkt in Bad Berleburg bevorsteht. Traditionell starten die Lions den Vorverkauf des mit Spannung erwarteten Kalender immer an diesem Sonntag beim Brotmarkt.

Als „Kalender, der viel Gutes tut“, stellte der aktuelle Präsident des Clubs, Thomas Knebel, die Aktion vor, die der Club bereits im 14. Jahr organisiert und mit dessen Erlös immer wieder soziale Projekte in Wittgenstein, aber auch darüber hinaus unterstützt werden. Rund 35.000 Euro haben die Lions im vergangenen Jahr investiert. Ein Teil floss in den Kauf eines Kühlfahrzeugs für die Tafeln in Wittgenstein. Außerdem unterstützen die Lions auf Wunsch ihrer Vereinskollegen aus Freudenberg auch die psychologische Aufarbeitung des Mordfalls Luise in den Schulen und spendeten für die Opfer der Flutkatastrophe in Österreich und Slowenien.

Für Hilfe von den Lions bewerben

Thomas Knebel warb aber auch dafür, dass sich örtliche Vereine und Institutionen um Unterstützung durch den Lionsclub Wittgenstein bewerben können. Als Beispiel nannte Knebel den TSV Aue-Wingeshausen, der sich bei Baumaßnahmen für die Vereinsjugend unterstützen lassen hat.

Möglich wird diese Unterstützung im wesentlichen durch den Kalender, „der so beliebt ist, dass er immer schnell ausverkauft ist“. Darauf haben die Lions in den vergangenen Jahren mit zwei Erhöhungen der Auflage von 5000 auf 6000 und inzwischen 7000 Exemplaren reagiert. Mit 144 Gewinnen ist die Wahrscheinlichkeit für die Käuferinnen und Käufer aber immer noch höher als in so mancher Lotterie. „Der Hauptpreis ist wieder ein Reisegutschein im Wert von 3000 Euro, der frei eingelöst werden kann“, erläutert Oliver Schulz vom Organisationsteam der Kalender. „Und jeder Preis ist mindestens 50 Euro wert.“ In diesem Zusammenhang dankt Schulz auch den zahlreichen Sponsoren, die den Lions-Club bereits seit Jahren unterstützen. Gleich geblieben ist indes der Preis von 5 Euro pro Kalender und dass jeder Kalender maximal einem Gewinn zugelost ist. Das geschieht wenn alle Exemplare verkauft sind unter notarieller Aufsicht.

Hier ist der Kalender erhältlich

Neben dem Lions-Stand auf dem Brotmarkt gibt es auch die Möglichkeit, Kalender ab dem 2. Oktober in den Wittgensteiner Rewe-Märkten in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück zu kaufen. Aber dann muss man schnell sein, wie Kerstin Drauschke aus Bad Berleburg berichtet: „An diesem Tag stehen die Kunden schon um sechs Uhr vor der Tür und nach zwei, drei Stunden ist der große Ansturm vorüber“, berichtet die Rewe-Mitarbeiterin.

Wie weit solche Kalender auf Reisen gehen, berichtet Dr. Dieter Grotmann: „Ich habe schon eine Vorbestellung aus Istanbul.“ Istanbul hin oder her: Die Preise können Gewinner nur an einem Ort abholen, wie Holger Saßmannshausen erläutert: „Wer mit dem Kalender oder der Kalendernummer kommt, kann sich die Preise zu den Öffnungszeiten der Sparkasse Wittgenstein in der Hauptgeschäftsstelle Bad Berleburg abholen.“

Wer sich um Unterstützung des Lionsclubs bewerben möchte, kann seine Projekte unter info@lions-wittgenstein.de schicken.

