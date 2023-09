Baustelle Verkehr: Vollsperrung auf Ortsumgehung in Frankenberg

Frankenberg. Autofahrer, auch aus Wittgenstein, müssen sich in Frankenberg auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Ein Teilstück der Ortsumgehung wird erneuert.

Hessen Mobil erneuert die Ortsumgehung Frankenberg zwischen den Anschlussstellen Bottendorf und Frankenberg-Nord auf einer Länge von rund 3,2 Kilometer. Auch die Zu- und Abfahrten an den Anschlussstellen erhalten frischen Asphalt. Zudem werden Arbeiten an den beiden Brücken über die Nempfe und das „Kalte Wasser“ durchgeführt. Für die Bauarbeiten muss die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Bottendorf und Frankenberg-Nord ab dem 18. September bis voraussichtlich Ende des Jahres voll gesperrt werden.

Umleitungsempfehlung

Der Verkehr der B 252 wird ab Marburg großräumig über die B 3, Gemünden (Wohra), Dörnholzhausen und Geismar umgeleitet. Für den Verkehr der B 253 von sowie in Richtung Battenberg und Dillenburg ist eine lokale Umleitung durch die Ortslage von Frankenberg. Diese führt ab der Anschlussstelle Röddenau/Frankenberg-West über die Ruhrstraße eingerichtet, Großbergstraße, Wilhelmsstraße und Ederstraße zur Anschlussstelle Frankenberg-Nord. Für den Verkehr von und nach Rosenthal gibt es zudem in Frankenberg eine Umleitung über die Bottenforfer Straße und die Straße „in der Hohle“. Die Umleitungsstrecken sind in beide Fahrtrichtung ausgeschildert.

Die Bundesrepublik Deutschland investiert bei dieser Maßnahme rund 2,4 Millionen Euro.

Hessen Mobil bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme und den damit verbundenen Einschränkungen

