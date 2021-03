Verschärfter Lockdown im Kreis: Läden müssen schließen

Wie der Kreis am Mittwochabend mitteilte, muss der Einzelhandel ab Freitag erneut in den Lockdown. Am Donnerstag dürfen Händler noch öffnen.

Nachdem am Mittwoch der Kreis Siegen-Wittgenstein den verschärften Lockdown ab Donnerstag, 25. März, verkündet hatte, folgte gegen 20 Uhr die nächste Bekanntmachung. Dies betraf vor allem den Einzelhandel im Kreis. So müssen ab Freitag, 26. März, die Geschäfte wieder schließen. Nur Abholung der Waren nach vorheriger Bestellung ist möglich. Davon ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Apotheken, Drogerien und andere Läden, die in der Coronaschutzverordnung in § 11 Abs. 1 und 2 genannt werden.

Wie der Kreis am Abend mitteilte, hatte das NRW-Ministerium gegen 19 Uhr der Regelung des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Einzelhandel zugestimmt: „Der Betrieb von nicht in § 11 Abs. 1 und Abs. 2 CoronaSchVO genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen ist untersagt. Die Anwendung von § 11 Abs. 3 CoronaSchVO ist insofern ausgesetzt.“ Zulässig ist insoweit lediglich der Versandhandel und die Auslieferung bestellter Waren. „Die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Da die Entscheidung der Landesregierung erst am Abend fiel, wird der Kreis die bereits veröffentlichte Allgemeinverfügung zum Freitag hin anpassen. „Aus unserer Sicht stellt eine derart kurze Vorbereitungszeit eine unzumutbare Härte gegenüber dem Einzelhandel dar. Aus diesem Grund werden wir die Regelungen zum Einzelhandel am morgigen Donnerstag gesondert veröffentlichen, so dass diese dann ab Freitag in Kraft treten werden“, heißt es weiter.