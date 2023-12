Verunreinigung: Trinkwasser in Richstein unbedingt abkochen

Richstein Mikrobiologische Verunreinigung im Trinkwasser festgestellt: Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein ordnet Abkochgebot an.

Das Leitungswasser in Richstein muss ab sofort bis auf Weiteres abgekocht werden, teilt die Stadt Bad Berleburg am Montag, 4. Dezember, in einer Pressemitteilung mit. Angeordnet wird dies vom Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein. Hintergrund ist, dass bei einer Wasserprobe in Richstein eine mikrobiologische Verunreinigung im Trinkwasser festgestellt wurde. Die erforderlichen Maßnahmen zur Reinigung, insbesondere die Spülung des Rohrnetzes, werden durchgeführt.

Um die eigene Gesundheit zu schützen und eine Gefährdung sicher auszuschließen, bitten die Stadtwerke Bad Berleburg darum, das Wasser vor der entsprechenden Verwendung fünf Minuten lang sprudelnd abzukochen, sofern es zum Trinken, Kochen, Zähneputzen, zur Wundreinigung oder für die Zubereitung von Speisen oder Getränken verwendet wird. Dies gilt insbesondere für die Zubereitung von Säuglingsnahrung.

Die Stadtwerke Bad Berleburg informieren die Richsteinerinnen und Richsteiner parallel auch per Infozettel über das Abkochgebot. Diese wiederum werden gebeten, die Informationen auch direkt an ihre Nachbarinnen und Nachbarn weiterzugeben. Sobald das Trinkwasser wieder uneingeschränkt verwendbar ist, werden die Stadtwerke darüber informieren.

