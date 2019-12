Via Bad Laasphe: Uni-Städte jetzt direkt per Bahn verbunden

Die Augen von Otto Wunderlich leuchteten und glänzten an diesem Morgen auf dem Bad Laaspher Bahnsteig. Am Samstag dürfte so manches Eisenbahner-Herz höher geschlagen haben, denn: Es gibt wieder eine direkte Bahn-Verbindung von Marburg über Erndtebrück nach Siegen. Wunderlich als Bahn-Enthusiast und aktiv im Arbeitskreis Schienenverkehr hat sich über Jahre für diese Verbindung eingesetzt.

Der Testballon

Seit dem Wochenende also fährt man ohne Umstieg von einer Universitätsstadt in die andere. Zunächst nur samstags mit zwei Hin- und zwei Rückfahrten. Ein Testballon, wie Jens Wrabletz, Marketing-Chef bei der Kurhessenbahn, es beschreibt. Die Regionaltochter der Deutschen Bahn betreibt die Strecke im Abschnitt zwischen Erndtebrück und Marburg – und nun eben auch die vier Fahrten am Samstag auf der Strecke hinein ins Siegerland.

Die Verbindung

Wittgenstein Unterwegs im „Hecken-Eilzug“ Die Idee, die beide Universitätsstädte Marburg und Siegen direkt miteinander zu verbinden, ist nicht neu. Schon über Jahre haben die Befürworter des Schienenverkehrs für die Verbindung gekämpft und sich dabei auf historische Vorbilder gestützt. Eisenbahner sprechen von „Hecken-Eilzügen“, wenn dafür statt der ausgebauten Hauptstrecken eher Nebenstrecken genutzt werden – eben immer entlang der Hecken. Für die ländlichen Räume waren diese relativ schnellen Züge früher wichtig. Ohne sie waren Bahnfahrten nicht nur eine Herausforderung, sondern gleich ein Abenteuer. Früher – auch in der goldenen Zeit der Eisenbahn – fuhren weniger Züge und die einzelnen Fahrpläne waren schlechter aufeinander abgestimmt. So konnte es passieren, dass man bei einem Umstieg mehrere Stunden auf den Anschluss warten musste. Da kam so ein „Hecken-Eilzug“ gerade recht, denn man hatte eine sichere Verbindung zum Ziel.

Die Zahl der Züge auf den Strecken ist so hoch wie nie. Taktverkehr und integrierte Fahrpläne sorgen für halbwegs sichere Anschlüsse beim Umstieg. Nutzt man per Smartphone oder PC die Fahrplan-Auskunft in der DB-App, dann wird als schnellste Verbindung zwischen Marburg und Siegen eine Route mit Umstieg in Gießen angeboten – fast zwei Stunden Reisezeit, inklusive Umstieg. Setzt man sich in die Regionalbahn und fährt über Bad Laasphe und Erndtebrück, ist man genau eine Stunde länger unterwegs. Warum also sollte man also die Direktverbindung wählen? Jens Wrabletz weicht der Frage nicht aus, sondern hat klare Erwägungen für einen solchen „Hecken-Eilzug“: „Berufspendler werden sicher auf die Zeit schauen und eher den Weg über Gießen nehmen. Aber viele Bahnreisende wollen die Sicherheit und haben die Sorge, beim Umstieg den Zug zu verpassen.“

Die potenzielle Kundschaft

Trotz Taktfahrplänen haben sich die Gründe für eine Direktverbindung kaum geändert. Für die Kurhessenbahn sind Studenten, Urlauber, Reisegruppen und alle Bahnfahrer, die nicht zeitkritisch unterwegs sind, die potenziellen Kunden auf dieser Verbindung. „Alle, die mit Gepäck reisen oder in der Mobilität eingeschränkt sind, suchen Verbindungen ohne oder mit möglichst wenigen Umstiegen“, weiß Wrabletz zu berichten.

Die Reisenden

Wie aufs Stichwort bestätigt das am Samstag eine Reisegruppe von rot-weiß gekleideten Fans des 1. FC Köln auf dem Weg zum Spiel gegen den SV Werder Bremen. Einer der Fußballfans ist mit dem Rollstuhl unterwegs glücklich, nicht durch Über- oder Unterführungen hetzen zu müssen. „Für uns ist das doch optimal. Wir dachten erst, wir müssen in Erndtebrück in einen anderen Zug, aber jetzt können wir direkt durchfahren. Das ist super und wir werden das bestimmt öfter nutzen“, heißt es von den Geißböcken aus dem Hinterland. Bisher sei man immer von Dillenburg aus gefahren. Das heißt: Anreise mit dem Auto, Parkplatz suchen und zuletzt auch noch entsprechende Ticketpreise.

Die Tickets

Auf dem Bahnsteig in Bad Laasphe überreicht Otto Wunderlich (rechts) vom Arbeitskreis Schienenverkehr Südwestfalen einen Blumenstrauß an Lokführer Stephan Rupprecht. Foto: GuSch

Ab Bad Laasphe kann man im Westfalen-Tarif fahren – mit Gruppentickets, die aus Sicht der Fußballfans ziemlich günstig sind. Gegenüber dem Start in Dillenburg verliere man etwa 20 bis 30 Minuten, das werde aber durch den geringeren Preis und die direkte Verbindung mehr als ausgeglichen. „Jetzt brauchen wir nur noch die Direktverbindung nach Köln“, ruft noch einer hinterher und hebt eine Flasche Kölsch.

Die beteiligten Bahnen

Ohne das etwas abgesprochen wäre, bestätigen die Fahrgäste die Absichten der Kurhessenbahn. Jens Wrabletz erklärt, dass man allerdings nicht eigenwirtschaftlich die Strecke bediene, sondern im Auftrag des zuständigen Zweckverbandes. Der habe das zusätzliche Angebot bestellt. Für die Kurhessenbahn bedeutet das 12.000 Zugkilometer jährlich mehr, für die Hessische Landesbahn – sie bedient die Strecke Siegen-Erndtebrück-Bad Berleburg – genau diese Strecke weniger. „Bei mehreren Millionen Zugkilometern im Jahr sind solche Veränderungen für die Gesellschaften keine große Sache“, erläutert Wrabletz.

Der Service

Der Zug war gut gefüllt, schon in Bad Laasphe. In Erndtebrück dann kam noch ein ganzer Schwung Fahrgäste. Das Team der Kurhessenbahn verteilte an die Fahrgäste der Jungfernfahrt Lebkuchensterne als kleines Begrüßungsgeschenk. Dieser Service kam gut an.

Das Dankeschön

Auf dem Bahnsteig in Bad Laasphe überreicht Otto Wunderlich einen Blumenstrauß an Lokführer Stephan Rupprecht mit der Bitte, den Dank des Arbeitskreises Schienenverkehr Südwestfalen und aller Befürworter des Schienenverkehrs an die Kollegen weiterzugeben. „Das ist ein toller Tag für den Schienenverkehr hier bei uns“, unterstreicht Otto Wunderlich.