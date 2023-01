Videobloggerin und Ärztin „Doc Caro“ kommt nach Erndtebrück

Doc Caro liest aus ihrem Buch und gibt Einblicke in das Leben einer Notfallärztin.

Erndtebrück. Notfallärztin, Bloggerin und Buchautorin: Unter dem Motto „Dorf meets Doc Caro“ liest sie aus ihrem neusten Buch. Das erwartet die Besucher.

Dr. Carola Holzner ist „Ärztin aus voller Überzeugung“, Videobloggerin und mittlerweile auch Buchautorin, die vor allem durch ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken wie Instagram, wo rund 321.000 Menschen ihr folgen, bekannt wurde. Unter dem Namen Doc Caro klärt sie auf unkonventionelle Art über Corona und andere Medizin-Themen auf – mit unterschiedlichen Reaktionen darauf. In ihrem neusten Werk „Keine halben Sachen“ nimmt Doc Caro die Leser mit hinter die Kulissen und gibt tiefe Einblicke in die Arbeit in einer Notaufnahme. Dramatische Einsätze und spannende Anekdoten aus dem Alltag warten auf die Leser – oder aber die Zuhörer, denn: Doc Caro kommt nach Erndtebrück – auf Einladung der Jugendfeuerwehr Erndtebrück.

Die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin Sandra Schneider war es, die den Kontakt zu Doc Caro aufnahm und dafür sorgte, dass die Medizinerin und Autorin nun in die Edergemeinde kommt – und zwar am Freitag, 10. Februar. Dann wird sie um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche aus ihrem neusten Buch lesen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Kartenverkauf ab dem 14. Januar

„Dorf meets Doc Caro“ – heißt es auf dem Plakat, welches schon jetzt die Veranstaltung ankündigt. „Der Jugendfeuerwehr in Verbindung mit dem Förderverein des Löschzugs 1 der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück ist es gelungen, die Medizinerin für eine Lesung mit anschließender Signierstunde zu gewinnen“, so Sandra Schneider. Sie freut sich, dass im Vorfeld der Lesung Dr. Carola Holzner „exklusiv und nur für die Jugendfeuerwehr Erndtebrück einen Erste-Hilfe-Workshop veranstaltet“.

Anschließend findet dann für alle Interessierten die Lesung in der Evangelischen Kirche statt. „In ihrem Bestseller „Keine halben Sachen“ erzählt Dr. med. Carola Holzner packende Geschichten aus ihrem Alltag als Notärztin“, heißt es. „Dabei bleibt sie immer sie selbst mit Blick auf die, für die ihr Herz schlägt: ihre Patientinnen und Patienten und deren Schicksale. Sie berichtet von Menschen, die alle auf ihre Art bewegen: Die alleinerziehende Mutter, die eine lebenswichtige Operation verweigert, aus Angst ihren Job zu verlieren. Der verzweifelte Vater, der selbst dem Tod seiner kleinen Tochter einen Sinn geben will, indem er junge Ärzte aufrüttelt“, heißt es in der Beschreibung des Buches. „Und sie berichtet von Wundern, die uns staunen lassen und dann geschehen können, wenn Menschen über sich selbst hinauswachsen. Denn das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten.“

Tickets auch online buchbar

Dass Doc Caro schon in wenigen Wochen in Erndtebrück zu Gast sein wird, freut Sandra Schneider sehr. „Durch die kurzfristige Zusage und den Feiertagen sind die Tickets jedoch noch im Druck. Wir können daher erst am Samstag, 14. Januar, ab 9.30 Uhr mit dem Ticketverkauf beginnen“, teilt sie mit. Die Tickets kosten 23 Euro.

„Wir hoffen, dass viele Menschen zur Lesung kommen werden“, so die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin. Das, was am Ende vom Verkauf der Tickets als Erlös übrig bleibt, kommt komplett der Jugendfeuerwehr zu Gute, versichert Schneider.

Die Tickets gibt es ab dem 14. Januar in der Brücken-Apotheke Erndtebrück und bei Lotto Gessner in Erndtebrück sowie online per Mail über Jugendfeuerwehr@Feuerwehr-Erndtebrueck.de. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Feuerwehr Erndtebrück nachzulesen.

