Unermüdlich für den Naturschutz im Einsatz: Michael Düben (links) und seine Frau Helga. Hier zeichnen sie gerade eine Streuobstwiese von André Dorn in Hainchen aus – als „vorbildlichen Streuobstbestand“.

Natur & Umwelt Viele Biotope auch in Wittgenstein gerettet und geschaffen

Siegen-Wittgenstein. Der NABU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein ehrt Helga und Michael Düben aus Bad Berleburg für jahrzehntelange Tätigkeit im Naturschutz der Region.

Helga und Michael Düben aus Bad Berleburg sind für ihre jahrzehntelange und noch andauernde Tätigkeit im NABU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein sowie für ihren engagierten Einsatz im Arten- und Naturschutz geehrt worden. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Kreisverbandes in der Weidenauer Bismarckhalle wurden beide mit der Goldenen Ehrenurkunde und der Goldenen Ehrennadel des Naturschutzbundes Deutschland geehrt.

„Es hat uns doch sehr gefreut, weil wir uns dem NABU sehr intensiv gewidmet haben in den letzten zehn, elf Jahren“, sagt Michael Düben. Dabei hätten er und seine Frau viel Freizeit investiert. Zugleich sei es „sehr beruhigend“, dass der Vorsitz des NABU-Kreisverbandes jetzt bei Prof. Dr. Klaudia Witte liege – und damit in den Händen einer ausgewiesenen Biologin.

Die größten Erfolge des eigenen Engagements sehen die Dübens „in den vielen kleinen Dingen“, wie es Michael Düben im Gespräch mit unserer Redaktion formuliert – etwa in der Freude über vorhandene Eulen-Bruten oder die wachsende Zahl NABU-eigener Grundstücke wie etwa Niedermoor-Bereiche in Volkholz. Bei reduzierter Verantwortung im NABU wird das Ehepaar aber weiterhin Ansprechpartner für die Wittgensteiner in Fragen rund um die Natur bleiben.

Zentrale ist das große Haus in Rinthe Das Ehepaar Helga und Michael Düben, das mittlerweile auf die 70 zugeht, organisiert seine Aktivitäten für den NABU im Kreis Siegen-Wittgenstein von seinem großen Haus in Rinthe aus. Dabei arbeiten die Diplom-Volkswirtin und der frühere Betreiber der Hof-Apotheke in Bad Laasphe auf ehrenamtlicher Ebene gut zusammen. Helga Düben im Internet-Auftritt des NABU Siegen-Wittgenstein: „Wenn mir die NABU-Arbeit noch Zeit lässt, bin ich auch teilzeitbeschäftigt im kaufmännischen Bereich, werde als Mutter zweier Söhne und als Ehefrau gebraucht. Stolz bin ich auch auf unser großes Gartenparadies und auf unseren Hund.“

Helga Düben war von 2001 bis 2020 die 1. Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes. Sie hat dem Arten- und Naturschutz im Kreis Siegen-Wittgenstein ein Gesicht und eine gewichtige Stimme gegeben. Neben ihrem Amt als Vorsitzende hatte und hat sie noch viele weitere Funktionen und Positionen inne, die für den Arten- und Naturschutz relevant sind. Helga Düben hat diese Positionen genutzt, um sich sehr couragiert für die Belange des Natur- und Artenschutzes einzusetzen. Es ist ihr gelungen, den NABU als bedeutenden Vertreter für den Naturschutz im Kreisgebiet zu etablieren. Während ihrer Tätigkeit wuchs der Kreisverband von 1000 auf fast 3000 Mitglieder an. Seit ihrer Tätigkeit als Vorsitzende hat sich der NABU für den Kreis zum aktivsten und größten Naturschutzverband im Kreisgebiet entwickelt.

Michael Düben war von 2014 bis 2020 als Naturschutzreferent im Vorstand des NABU-Kreisverbandes aktiv. In dieser Position hat er sich in bemerkenswert engagierter Weise für den Natur- und Artenschutz im Kreisgebiet eingesetzt, viele Biotope gerettet und geschaffen. Auch er setzt sich weiterhin für den Kauf von wertvollen Grundstücken im Kreisgebiet ein und unterstützt den jetzigen Vorstand sehr. Auch jetzt noch beantwortet er die vielen täglichen Anfragen, die telefonisch an den NABU Siegen-Wittgenstein gerichtet werden mit seiner vielfältigen Expertise. Düben ist als kritischer Stellungnehmer für Wittgenstein und das Siegerland auch über den Kreis hinaus bekannt. Diese Tätigkeit übt er weiterhin mit viel Einsatz aus. Düben engagiert sich weiterhin im Beirat des Kreisvorstandes.

Die amtierende 1. Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes, Prof. Dr. Klaudia Witte, überreichte Helga und Michael Düben die Ehrenurkunden und die Goldenen Ehrennadeln. Außerdem wurde beiden die Ehrenmitgliedschaft im Kreisverband verliehen. Und Helga Düben wurde zusätzlich zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

