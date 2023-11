Viele Pläne für den Weihnachtsmarkt in Birkelbach

Birkelbach Anfang Dezember findet der Markt statt. Dafür wurden wieder zahlreiche Händler und Helfer gewonnen.

Lichterglanz, festliche Klänge, verführerische Düfte, verschiedene Leckereien und ein fröhliches Miteinander sollen auf die beginnende und in diesem Jahr besonders kurze Adventszeit einstimmen. Im Arbeitskreis Adventsmarkt Birkelbach haben sich neben den privaten Marktständlern, den ortsansässigen Vereinen und Institutionen wieder viele Helfer zusammengefunden, um das gemeinsame Projekt „Adventsmarkt“ auf die Beine zu stellen. Hierzu laufen die Vorbereitungen bei allen Mitwirkenden auf Hochtouren. Am 2. Dezember soll der Markt in diesem Jahr stattdfinden.

Nach wie vor gilt als Bedingung für die Teilnahme am Markt, dass alle angebotenen Waren in Birkelbach hergestellt oder zumindest veredelt wurden und die Marktständler in Birkelbach wohnen. Die Händler vervollständigen bis zur letzten Minute ihr Sortiment. Da wird noch in vielen Häusern gestrickt, genäht, gesägt und gebastelt.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele helfende Hände am Start. Die ehrenamtlichen Helfer um die Hüttenwarte Lothar Grebe und Radi Radomski sind eine große und unverzichtbare Stütze beim Markthütten-Aufbau. Für sie ist der Vorbereitungsablauf schon Routine geworden. Ein eingespieltes Elektriker-Team um Peter Lange verlegt unzählige Meter Kabel, damit am Markttag jede Bude und jedes Zelt im hellen Glanz erstrahlt. Viele Kuchenbäckerinnen stehen in den Startlöchern, um Torten für das Weihnachts-Café zu backen. Auch auf die Dorfjugend ist, wie in jedem Jahr, Verlass. Sie besorgt die schönsten Weihnachtsbäume Wittgensteins für die Dekoration des Marktes, sorgt für die Sicherheit der Marktbesucher, ein schönes warmes Zelt und wird die Kleinsten beim Stockbrotbacken betreuen (Nachwuchsarbeit).

Birkelbach soll wieder festlich geschmückt werden. Die Bäume dafür besorgt die Dorfjugend. Foto: Dorfverein Birkelbach / WP

Natürlich darf die Geselligkeit nicht zu kurz kommen und so freuen sich die Helfer am Donnerstagabend vor dem Markt auf das Himmelspforten-Binden. Bereits zur Tradition geworden, läuten dann am Markttag um 14 Uhr die Glocken der Ev. Kirche Birkelbach und laden zum Adventsgottesdienst ein, der in diesem Jahr vom Männergesangverein Birkefehl mitgestaltet wird. Im Anschluss an den Gottesdienst eröffnet Pfarrer Jaime Jung den diesjährigen Markt und die Kinder schmücken den Weihnachtsbaum in der Dorfmitte mit liebevoll selbstgebastelten Sternen.

In dem kleinen Adventsdorf mit seinen weihnachtlich dekorierten Marktbuden findet sich allerhand Handgemachtes,, wie stimmungsvolle Lichterbögen (handmade by Fred), genähtes und Gestricktes aus der Werkstatt von Bärbel Grebe und in diesem Jahr zum ersten Mal dabei: Dekorationen für Weihnachten und das ganze Jahr, Kerzen, Raysin- und Plotterarbeiten sowie liebevoll besticktes Handgemachtes aus der Werkstatt von Eva, Lena und Stephi. Außerdem werden Wurst- und Fleischwaren vom Wild aus dem Birkelbacher Revier beim örtlichen Jagdpächter KF angeboten. Der Kindergarten hat auch wieder fleißig gebastelt und bietet Dekorationen verschiedener Art an. Hansi und seine Angelfreunde verwöhnen die Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Frisch geräucherte Forellen, Flammlachs, Birkelbacher Rose und natürlich wird der kräftige Seemanns-Punsch nicht fehlen. Im und beim heimeligen Zelt sorgt Katrin Krämer mit ihrer Gitarre für musikalische Unterhaltung und lädt zum Mitsingen an der Feuertonne ein.

In Schaar´s Garage sind nach längerer Pause wieder die Turnmädels am Start – sie bieten Heißgetränke aller Art, vom heißen Kinderpunsch, über Lumumba, Eierpunsch bis zum Glühwein in weiß oder rot. Neu in diesem Jahr der Glüh-Gin. In diesem Jahr ist der gebürtige Niederländer Johannes Kingma auch wieder mit dabei und verwöhnt mit holländischen Leckereien.

Auch der Nikolaus kommt wieder vorbei - und bringt den Kleinen eine Überraschung mit. Foto: Dorfverein Birkelbach / WP

Bei den Sängern von Chorisma ist wieder die nordische Weihnacht angesagt. Neben Punsch und Glögg werden auch wieder heiße Kartoffeln mit Stipp angeboten. Frisch gebundene, liebevoll dekorierte Tür-, Wand- und Tischkränze komplettieren das Angebot. Am Stand von Michael Schmidt gibt es die Marktwurst mit Pommes und nebenan gibt es am Stand des Schützenvereins die passenden Kaltgetränke mit und ohne Alkohol dazu. Frische Waffeln, Kakao und leckere gebratene Champignons gibt es an einem weiteren Stand des Kindergartens. Erstmals mit dabei sind Anke und Manuel von der Winterseite mit frisch gebratener Schafswurst von den Schafen aus ihrer eigenen Schafhalterei. Für den kleinen Hunger zwischendurch gib es bei Kathrin und Michaela vom Dorfverein, Backschinken im Brötchen mit Schmorzwiebeln.

Süße Crêpes in verschiedenen Variationen, heiße Winterzwetschge, heißes Nüsschen oder doch lieber einen Hot Aperol? Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein, wenn Anni, Anna und Amelie vom Dorfverein ihren Marktstand öffnen. Das Weihnachts-Café des Dorfvereins lädt nach einem Bummel über den Markt zum Aufwärmen bei Kaffee und Kuchen ins warme Zelt vor dem Feuerwehrhaus ein.

Ein echter Anziehungspunkt für Klein und Groß sollen auch in diesem Jahr wieder die Winterseiter Alpakas sein! Maya, Pacco und Co. lassen sich gerne streicheln und bestaunen. Gleich nebenan kann man die Wolle aus der letzten Schur, allerhand Selbstgestricktes, Gefilztes und Pflegeprodukte aus dem Keratin der Wolle käuflich erwerben. In der Nikolaus-Klause der Löschgruppe Birkelbach gibt es ab spätnachmittags frisch Gezapftes vom Fass aus der heimischen Brauerei Bosch und zusätzlich lässt es die Dorfjugend abends im Zelt vor dem Feuerwehrhaus bei coolen Longdrinks und ebenso cooler Musik richtig krachen.

Der Nachmittag ist vollgepackt mit musikalischen Highlights: „Wir freuen uns auf den stimmgewaltigen Männergesangverein Birkefehl, die besinnlichen Klänge des Posaunenchors des CVJM Raumland und das neunköpfige Ensemble der Alphornfreunde Wittgenstein mit ihren gewaltigen Alphörnern, die uns allesamt mit ihren musikalischen Beiträgen auf die Adventszeit einstimmen wollen“, teilt der Dorfverein mit. Die Dorfjugend backt mit den Kindern am Lagerfeuer Stockbrot. Eingeladen ist auch der Nikolaus mit seinen Engeln für 18 Uhr.

Wegen der Veranstaltung wird an diesem Tag die Straße „ Am Rücken“ (Dorfmitte bis Brücke) von 10 - 24 Uhr gesperrt. Dafür ist den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen. Die Bushaltestelle der Linie R27 „Birkelbach - Kirche“ wird während dieser Zeit nach „Birkelbach - Schule“ verlegt. Für unsere Senioren ist ein Bring- und Abholdienst eingerichtet. Bitte rechtzeitig unter der Telefonnummer 02753/598350 anmelden.

