Viele Unfälle mit Verletzten und Blechschäden am Mittwoch

Weil er auf schneeglatter Fahrbahn nicht bremsen konnte ist es zu einem Unfall an der Ecke Gartenstraße, Schlossstraße in Bad Laasphe gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Hemschlar. Glätte ist die Ursache für mindestens 50 Unfälle kreisweit. Das sind die Fakten und Fotos zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen in Wittgenstein.

Der Wintereinbruch hat am Mittwoch zu massiven Problemen im Kreis Siegen-Wittgenstein geführt – mit bis zum Mittag über 50 Unfällen teils mit Verletzten und hohem Sachschaden auf schneeglatten Straßen. Auch in Wittgenstein waren Polizei, Rettungsdienst und Räumfahrzeuge gleich mehrfach im Einsatz.

Gefahr an Steigungsstrecken

Sieben Personen wurden leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle liegt im sechsstelligen Bereich. Besonders an Steigungsstrecken kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil LKW nicht mehr weiterfahren konnten. Beispielsweise musste die Krombacher Höhe für mehrere Stunden gesperrt werden. Die B 480 bei Bad Berleburg-Weidenhausen war nach einem Unfall für rund eine Stunde gesperrt.

Morgens um 7 Uhr wurde eine Person leicht verletzt, als sie auf der Landstraße 721 von Girkhausen Richtung Hochsauerlandkreis unterwegs war. Zwei Fahrzeuge waren wegen der Glätte kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Streifenwagen auf Einsatzfahrt überholt

Einen weiteren Unfall gab es auf der Bundesstraße 480. Sie war zwischen Hemschlar und Weidenhausen nach einem schweren Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kurzzeitig gesperrt. Auf schneeglatter Straße waren ein Lastwagen und ein Pkw zusammengestoßen. Der Pkw, ein VW-Kombi, wurde auf der Fahrerseite schwer beschädigt. Der Lastwagen rutschte mit dem Heck in den Straßengraben und musste später von einem Traktor aus der Böschung gezogen werden. Bei diesem Unfall entstand geschätzter Schaden von 35.000 Euro. Besonderheit: Als die Polizei mit Blaulicht und Sondersignal zur Unglücksstelle unterwegs war, wurde sie von einen anderen Fahrzeug überholt. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass man seine Fahrweise an die Straßenverhältnisse anpassen solle.

Unfall mit drei Fahrzeugen

In Alertshausen auf der Dorfstraße kollidierten am Mittwochvormittag gleich drei Fahrzeuge. Auch hier blieb es bei einem Sachschaden.

In Bad Laasphe kam es am Mittwochmorgen zu gleich zwei Unfällen. Der Unfall im Hülsbachweg in Amtshausen um 8.10 Uhr verlief glimpflich. Der zweite Unfall in der Kernstadt ereignete sich um 9.20 Uhr und verursachte einen erheblichen Sachschaden von rund 30.000 Euro. Hier waren ein Wagen aus Niedersachsen und einer aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf zusammengestoßen. Einer von ihnen kam die Schlossstraße herunter und konnte wegen der Glätte an der Kreuzung zur Gartenstraße einen Zusammenstoß mit einem querenden Fahrzeug nicht vermeiden. Gestoppt wurde der Wagen erst von einem Poller. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen hier aber niemand.

Zu Gefahrenstellen kam es unter anderem in Erndtebrück auf der Landstraße 720 zwischen Womelsdorf und dem Anschluss an die B62. Hier standen nach Angaben der Polizei Lastwagen quer. Darüber hinaus kam es auf der Kreisstraße 33 übers Dille morgens gegen 9.30 Uhr zu Gefahren durch liegengebliebene Fahrzeuge.

Später folgte auch noch ein Unfall mit einem Lastwagen auf dem Laibach. Der Lkw war unterwegs vom Schwarzenau über das Obere Hüttental in Richtung Latzbruch. Er kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und die Zugmaschine geriet nach rechts in eine angrenzende Böschung. Der Anhänger blieb noch auf der Straße stehen. Da eine Bergung vorbereitet werden musste, blieb die Straße für eine längere Zeit gesperrt.

