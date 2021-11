Volkholz und Schwarzenau locken mit kleinem Adventszauber

Schwarzenau/Volkholz. Zum Advent gehört ein Weihnachtsmarkt – die werden jedoch alle nach und nach abgesagt. In Volkholz und Schwarzenau gab es dennoch Adventszauber.

Fehlt der Weihnachtsmarkt, fehlt der Adventszeit auch ein bisschen der Charakter. Normalerweise sind die Adventswochenden in Wittgenstein geprägt von einem lebendigen Treiben zwischen Apfel, Nuss und Mandelkern. „Da alle anderen Weihnachtsmärkte aufgrund ihrer Größe abgesagt werden mussten, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir dennoch ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen lassen können“, berichtet Karin Hess vom Gästehaus Schwarzenauer Mühle.

Den Menschen wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern ist ihr und ihrem Team am Samstag gelungen: Rund um das Gästehaus Schwarzenauer Mühle wurde in einem kleinen Rahmen ein Weihnachtsmarkt organisiert, der den großen Vorbildern in nichts nachstand: Fünf Ausstellungsstände mit allerlei weihnachtlichen Dekorations-Artikeln, Geschenkideen, Gestecken und viel Selbstgemachten fanden ihren Platz hinter dem Gästehaus Schwarzenauer Mühle und das allseits bekannte, herrliche duftende Speise- und Getränkeangebot von Weihnachtsmärkten fand mit viel Liebe zum Detail ebenso seinen Platz.

Viele Besucher schauen über den Tag vorbei und holen sich zwischen vereinzelten Schneeflocken den ersten Glühwein des Jahres ab oder genießen eine Bratwurst, Waffeln oder Reibeplätzchen. Wem das nicht genug war, konnte sich bei einem Stand der Bäckerei Schwan weihnachtliches Gebäck für Zuhause mitnehmen. Unterstützung aus dem Dorf„Hier draußen ist viel Platz, damit sich die Menschen aus dem Weg gehen können“, berichtet Tochter Viktoria Hess.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Schwarzenau gab es viele schöne DInge zu erwerben. Foto: Benedict Weinhold / WP

Im angrenzenden Wintergarten konnte die Tasse Kaffee oder der Glühwein auch im Warmen genossen werden. Leute zu finden, die die Stände betreiben möchten war dank der guten Vernetzung im Dorf nicht schwer: Neben einigen Arbeitskollegen hatte das Team von der Schwarzenauer Mühle viele Bewohner aus dem Dorf an der Hand, die gemeinsam den kleinen Weihnachtsmarkt stemmten.

Für Viktoria Hess sind die vielen zufriedenen Gesichter eine echte Bestätigung: „Wir haben extra nicht groß Werbung gemacht, sondern wollten unserem Dorf etwas Gutes tun“. Die Eigeninitiative zog dann doch noch den ein oder anderen Auswärtigen an, Voraussetzung war trotz des offenen Charakters die 2G-Regel. Bei einer weihnachtlichen Atmosphäre wurde gemeinsam mit den kleinsten Besuchern dank einer Kindergärtnerin gebastelt und bei einbrechender Dunkelheit präsentierte ein Feuerspucker sein Können. Mit viel Unterstützung aus dem Dorf schmeckte der Glühwein dann sogar noch bis in die späten Abendstunden.

XS-Weihnachtsmarkt in Volkholz:

Die Mitglieder des Gemischten Chores Volkholz hatten schon alles vorbereitet für das Volkholzer Weihnachtsmärktchen rund um die Turnhalle. Dort finden sich am Samstag vor dem ersten Advent traditionell einige Buden mit gebrannten Mandeln, Keksen, Spezialitäten vom Grill und Kunsthandwerk. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Adventsgestecke und der Weihnachtsdeko, die in der Woche vor dem Weihnachtsmärktchen von den Mitgliedern des Chores hergestellt werden.

Die Adventsgestecke passten gut in die Saison. Foto: Benedict Weinhold / WP

„Wir haben immer Vorbestellungen. Viele davon sind heute schon vor 15 Uhr abgeholt worden”, sagte Annett Dornhöfer, die Vorsitzende. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation hat sich der Chor entschieden, die Notbremse zu ziehen. Die Veranstaltung ganz abzusagen, dass kam aber auch nicht in Frage. Zu groß sei die Nachfrage nach Adventskränzen und Deko gewesen, macht Dornhöfer deutlich. Zudem hatte man schon alles für die Tombola organisiert und die Gewinne wollte man nicht verfallen lassen. An Hauptpreisen gab es einen Festmeter Brennholz, eine Nordmanntanne in beliebiger Größe und eine Kaffeemaschine zu gewinnen.

Dazu kamen Wildbraten, Gutscheine und weiter typische Tombolagewinne. „Die Gewinne sind einfach zu wertvoll, um sie stehen zu lassen”, sagt Dornhöfer. „Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren und zur Besinnlichkeit und Entschleunigung zu Beginn der Adventszeit einladen, dazu wollen wir als Verein mit unserem Angebot einen Beitrag leisten”, so die Vorsitzende zur Motivation, die Veranstaltung nicht ganz abzusagen. Der Markt sei natürlich ganz anders geplant gewesen, doch man wolle eben kein Risiko eingehen. Deshalb habe man am Ende auch auf den Verkauf von Speisen und Getränken verzichtet.

Der Weihnachtsmarkt Volkholz wurde bewusst nicht ganz abgesagt, aber verkleinert, um kein Risiko einzugehen. Foto: Guido Schneider / WP

Damit wollte man nicht nur Gedränge vermeiden, klar sei auch, das nach einigen Glühwein auch die Distanz nachlasse, gaben die Mitglieder zu bedenken. Für den Vorstand des Gemischten Chores Volkholz stand schon früh am Samstag fest, die Reduzierung auf das XS-Format war die richtige Entscheidung.

“Die Gemütlichkeit geht natürlich verloren”, sagte Daniela Pütz, während die Sängerin Loe aus einem Fenster der Turnhalle heraus verkaufte. Bei den Kindern kamen die Lose gut an und so gingen viele Lose über die Fensterbank. „Wir hätten hier absperren und alles kontrollieren müssen. Das wäre kaum umzusetzen”, war sich auch Daniela Pütz sicher. Natürlich sei ein anderer Markt schön gewesen. Aber man müsse eben sehen, was möglich sei, so die einhellige Meinung der Sängerinnen und Sänger. Die hatten sich selbst weihnachtlich geschmückt, trugen kleine Mützen, Plüschgeweihe oder anderen Schmuck.

„Aus dem Tag machen wir das Beste und uns selbst auf jeden Fall eine schöne Feier”, so Pütz. Die Kinder des Dorfes durften auf dem Vorplatz der Turnhalle eine Nikolaustüte mitnehmen, denn auch der Nikolaus konnte in diesem Jahr nicht kommen. “Das hatten wir ganz anders geplant. Aber wir haben ja auch eine Verantwortung, die wir ernst nehmen”, so Annett Dornhöfer.

