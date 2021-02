Volkholzer Chor trauert um Ehrenvorsitzenden „Onkel Heinz“

Volkholz. Auch in seinem fortgeschrittenen Alter sei er dem Chor sehr verbunden gewesen und habe regen Anteil am Chorgeschehen genommen.

Im Alter von 94 Jahren verstarb am vergangenen Donnerstag der Ehrenvorsitzende des Gemischten Chores Volkholz, Heinz Heinrich, den alle Sängerinnen und Sängern liebevoll nur „Onkel Heinz“ genannt haben. Der Chor würdigt in einer Pressemitteilung das besondere Wirken Heinrichs: Auch in seinem fortgeschrittenen Alter sei er dem Chor sehr verbunden gewesen und habe regen Anteil am Chorgeschehen genommen.

Bereits in Alter von 18 Jahren trat er als junger Mann dem damals noch reinen Männerchor Volkholz bei, wie es bereits sein Vater und sein Bruder getan hatten. Auch als 1973 wegen Mangels an Männerstimmen der Chor in einen Gemischten Chor umgewandelt wurde, blieb er dem Chor mit seiner Stimme erhalten. Doch nicht nur damit setzte er sich bei dem Chor ein. Er wurde 1973 auch der erste Vorsitzende des Vereins. Dieses Amt hatte er, mit einer kurzen Unterbrechung bis zum Jahre 1996 inne.

Er war maßgeblich an vielen Erfolgen des Chores beteiligt und habe ein gutes Gespür für die Belange des Vereins gehabt. Ob Chorleiterwechsel oder Meisterchorsingen, er habe die richtigen Entschlüsse gefasst, so der Chor in seiner Würdigung. Aus diesem Anlass wurde er dann im Jahre 1996 zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand, zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

„In diesem Jahr nun hätten wir „Onkel Heinz“ für seine 75 Jahre Mitgliedschaft im Chor ehren können. Doch leider ist es Corona bedingt nicht mehr dazu gekommen. Und nun heißt es Abschied nehmen, was gerade in dieser besonderen Zeit sehr schwerfällt. Die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores Volkholz möchten der Familie auf diesem Weg ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Corona bedingt muss der Chor leider auch auf die Feierlichkeiten zum 95. Vereinsgeburtstag, in diesem Jahr, verzichten. Wir hoffen das wenigstens bald die Chorproben wieder stattfinden können und bereiten uns dann auf 100 Jahre Gemischter Chor Volkholz im Jahre 2026 vor.“, schließt der Verein in seiner Mitteilung.