Volksbank Mittelhessen unterstützt Vereine aus Bad Laasphe

Bad Laasphe. Bei der Mitgliederversammlung im Haus des Gastes legt die Volksbank nicht nur beeindruckende Bilanzzahlen vor, sondern übergibt auch drei Schecks.

Im Haus des Gastes fand die Mitgliederversammlung der Volksbank Mittelhessen statt. Mehr als 100 Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes und informierten sich über die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Volksbank. Nach der Begrüßung seiner Gäste führte Volksbankvorstand Rolf Witezek durch die Zahlen des Geschäftsjahres und berichtete von den wichtigsten Ereignissen der vergangenen zwölf Monate.

8,3 Milliarden Bilanzsumme

Die Bilanzsumme der Volksbank Mittelhessen stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 3,0 Prozent auf zuletzt 8,3 Mrd. Euro. Mit 202.992 Mitgliedern gehört die Genossenschaft zu den mitgliederstärksten deutschen Volksbanken. Trotz der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung zeigt sich die mittelhessische Wirtschaft, aber auch der private Sektor investitionsbereit. So stieg das Kreditvolumen im Geschäftsjahr 2019 um 3,4 Prozent auf zuletzt 5.100 Mio. Euro. Im Berichtszeitraum wurden Neukredite in Höhe von 1.060 Mio. Euro gewährt. Den neuen Darlehen standen Tilgungsleistungen in Höhe von 756 Mio. Euro gegenüber.

Dividende bei 5,5 Prozent

Volksbankvorstand Rolf Witezek (links) und Regionaldirektorin Waltraud Theis (rechts) mit den Vertretern des Fördervereins der Städtischen Grundschule Bad Laasphe. Foto: Volksbank Mittelhessen

Auf der Passivseite vertrauten die Anleger der Volksbank Mittelhessen Gesamteinlagen in Höhe von insgesamt 6.729 Mio. Euro an. Trotz der unbefriedigenden Zinssituation ist die Summe der Kundengelder damit um 207 Mio. Euro bzw. 3,2 Prozent gestiegen. Laut den vorläufigen Zahlen erreicht die Volksbank Mittelhessen im Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Bewertung in Höhe von 65 Mio. Euro. Nach Stärkung der Reserven und einem im Wesentlichen dadurch negativen Bewertungsergebnis verbleibt ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Bewertung in Höhe von 49 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Mittelhessen werden der Vertreterversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von erneut 5,5 Prozent vorschlagen.

Drei Bad Laaspher Vereine unterstützt

Regionaldirektorin Waltraud Theis stellte dann das regionale Engagement der Volksbank Mittelhessen vor. Gleich drei Vereine aus Bad Laasphe und Umgebung haben bei den Förderwettbewerben der Volksbank Mittelhessen hervorragend abgeschnitten. Der Kulturring Bad Laasphe nahm am Förderwettbewerb „Unser Kultur-Event 2019“ erfolgreich teil. Die Vereinsvertreter freuten sich über 500 Euro für die Vereinskasse. Zudem gab es bei „Unser Vereins-Event 2020“ eine gleichhohe Förderung. Der Förderverein Städtische Grundschule Bad Laasphe war ebenfalls zweimal dabei: Der Verein bewarb sich bei „Ein Herz für Mittelhessen“ und „Kinder an die Macht“.

Insgesamt gingen 1250 Euro an den Förderverein. Ende des Jahres startete der Wettbewerb „Unser Vereinsjubiläum 2020“. Hier freut sich die Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill-Kreis über eine Spende von 750 Euro.