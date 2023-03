Verkehr Vollsperrung: Arbeiten an L717 bei Wunderthausen starten neu

Wunderthausen/Hallenberg. Am Montag startet die Baustelle aus der Kältepause. Seit September wird die Landstraße auf mehreren Kilometern erneuert. So geht es weiter.

Am kommenden Montag, 27. März, werden die Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Landstraße 717 zwischen Hallenberg und Wunderthausen wiederaufgenommen. Das teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Eine Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme ist jetzt für Ende April geplant. Anfang August 2022 wurde die Baustelle zur umfangreichen Instandsetzung der Landesstraße eingerichtet. Ende Dezember, so der Plan bei der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, sollte die Landesstraße wieder befahrbar sein. Aber wegen Schnee und Kälte mussten die Bauarbeiten zunächst eingestellt werden.

Baustellendetails und Umfahrung

Der insgesamt 2,9 Kilometer lange Streckenabschnitt beginnt im Bereich der Brücke über die Weife (Haarnadelkurve) und endet an der Kreisgrenze nach Siegen-Wittgenstein. Die Instandsetzung der Landesstraße wird abschnittweise und unter Vollsperrung ausgeführt. Neben den Arbeiten an der Fahrbahn ist die Erneuerung der Entwässerung sowie in Teilbereichen die Stabilisierung der talseitigen Straßenböschung vorgesehen. Während der Bauzeit wird eine Umleitung über Allendorf (Eder) und Hatzfeld (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie über Bad Berleburg-Arfeld und Bad Berleburg eingerichtet.

