Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall bei Diedenshausen

Ein 70-jähriger Golffahrer und eine Junge Frau in einem Toyota Jaris wurden am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt. Die junge Frau wurde bei dem Frontalzusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.

Die junge Frau wurde bei dem Frontalzusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Foto: Matthias Böhl / WP

Ein Notarzt und zwei Rettungswagen aus Bad Berleburg und Erndtebrück brachten die Unfallopfer ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat der 70-jährige Mann von Bad Berleburg kommend Richtung Diedenshausen auf der L717 unterwegs. Möglichweise wegen eines akuten medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über seinen Golf. Der weiße Wagen fuhr in Schlangenlinien und stieß dann kurz oberhalb des Gasthofs Laibach mit dem entgegenkommenden Kleinwagen der jungen Frau zusammen. Für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme ist die Landstraße 717 voll gesperrt.

