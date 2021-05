Der Kreisverkehr am Nordknoten in Bad Berleburg wird

Verkehr Bad Berleburg/B480: Erneut Vollsperrung am Nordknoten

Bad Berleburg. Von Samstag bis Sonntag ist die Baustelle am besten zu meiden.

Für Für die Restarbeiten am „Nordknoten“ in Bad Berleburg ist am kommenden Wochenende noch mal eine Vollsperrung notwendig.

Von Samstag, 29. Mai bis Sonntag, 30. Mai, wird die Astenbergstraße vom Nordknoten bis zum Ortsausgang voll gesperrt, sowie die Bahnhofstraße vom Kreisverkehr bis zur Höhe Wilhelm-Sauer-Straße.

Der Parkplatz des REWE-Marktes und der DM-Drogerie sind dann nur über die Sählingstraße zu erreichen. Auch der Kreisverkehrsplatz wird voll gesperrt, ist also nicht befahrbar. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

