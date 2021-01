Von kurios bis verboten: Fundstücke eines Haushaltsauflösers

Wingeshausen Swen Homrighausen aus Wingeshausen ist Haushaltsauflöser und Antiquitätenhändler. So kommen ihm auch kuriose Dinge in die Hände.

Hinter jedem einzelnen Stück in Swen Homrighausens Antiquitätenladen, und sei es noch so klein, steckt eine Geschichte - das ist es, was ihn so sehr an seinem Beruf fasziniert. Bei den Haushaltsauflösungen, die er anbietet, kommen neben dem einen oder anderen kleinen Schatz hin und wieder aber auch kuriose oder gar mittlerweile verbotene Dinge ans Tageslicht.

Homrighausen holt aus einem Fach hinter der Ladentheke ein verziertes Stück Elfenbein hervor. "Auch solche Sachen findet man schon mal", erklärt er. Ist es eine Antiquität, darf Elfenbein theoretisch besessen werden - doch Homrighausen geht in solchen Dingen auf Nummer sicher und lässt es vernichten.

Sicherheit geht vor

"Genauso verfahre ich auch mit Fellen - wer will schon einen alten Wolfspelz kaufen." Auch alte Pistolen und Gewehre gibt er nicht wieder in den Verkauf - aus Sicherheitsgründen, denn man wisse nie, was ein Käufer mit einer Waffe anstelle.

Dinge wie der Mammutzahn, der dem Besucher beim Betreten des Ladens in Wingeshausen sofort ins Auge fällt, dürfen aber bleiben. Genau wie die Tasse, die einer weiblichen Oberweite nachempfunden ist - und solche Kuriositäten wechseln auch gerne den Besitzer.

Zinkwannen finden reißenden Absatz

Mehr als alles andere hingegen sind in Homrighausens Laden jedoch Zinkwannen zu finden - sie türmen sich regelrecht hinter dem Fenster und finden auch regen Absatz. "Gerade jetzt im Corona-Sommer haben einige diese Wannen gekauft um sie zu bepflanzen", erklärt Homrighausen. Einen hohen finanziellen Wert haben diese alten Zinkwannen nicht, aber das gilt für das meiste, das Homrighausen in seinem Laden anbietet. Die wirklich teuren Stücke wie zum Beispiel hochwertige Gemälde, die tausende Euros wert sein können, gibt er in Auktionen.

Gemälde von heimischen Künstlern sind hingegen zu finden in Homrighausens Antiquitätenladen in Wingeshausen - genauso Schmuck aus verschiedenen Jahrzehnten, Möbelstücke oder alte Münzen. Und dann sind da noch die großen dunkelgrünen Überseekoffer mit der ganz besonderen Geschichte. "Die gehörten einen jüdischen Paar, das den Holocaust überlebt hat und nach Südamerika ausgereist ist. Später kamen sie mit den Koffern nach Bad Berleburg."