Vor 30 Jahren: Berleburg patzte mit neuer Postleitzahl

Bad Berleburg. 30 Jahre ist es jetzt her, dass Bad Berleburg seine 5-stellige Postleitzahl bekommen hat. Das Postamt hatte damit so einige Schwierigkeiten.

„Fünf ist Trümpf!“ Wer erinnert sich noch an die breit grinsende Comicfigur Rolf, die Schuhe und Sonnenbrille tragende Hand, die Anfang der neunziger Jahre Deutschland auf die neuen fünfstelligen Postleitzahlen vorbereitete? Genau 30 Jahre ist es jetzt her, dass auch Bad Berleburg fünfstellig wurde – aus 5920 wurde 57319. Bei der Umstellung ging aber nicht direkt alles glatt.

„Neue Leitzahlen: Nur Ämter in Olpe und Berleburg patzen“ – das berichtete die Westfalenpost im Juli 1993 nach einem Test mit den neuen Postleitzahlen. „Am 1. Juli vor 30 Jahren waren die fünfstelligen Postleitzahlen in Kraft getreten. In Bad Berleburg wurde damals aus der 5920 die 57319, die heute so selbstverständlich zur Adresse gehört, als würde es sie schon ewig geben“, berichtet dazu die Deutsche Post in einer Pressemitteilung.

Die Westfalenpost machte deswegen damals eine „Probe aufs Exempel“: „Wir haben uns selbst an die hundert Briefe geschrieben und das Pressehaus Hagen respektive Postfach adressiert. Allerdings unterscheiden sich die Briefe auf vierfache Weise: Ein Teil ist mit der neuen Postleitzahl ausgewiesen, ein anderer mit der alten, ein Dritter ganz ohne, das letzte Viertel mit neuer Postleitzahl und Postfachnummer.“ Aufgegeben wurden die ganzen Briefe dann in Arnsberg, Bad Berleburg, Brilon, Ennepetal, Gevelsberg, Hagen, Hohenlimburg, Menden, Meschede, Olpe, Schwelm, Siegen, Soest, Warstein, Werl und Wetter – also dem gesamten Verbreitungsgebiet der WP.

Bad Berleburg patzt

Ein paar Tage später war klar: Im Großen und Ganzen hatten die Postämter den WP-Härtetest bestanden – bis auf Olpe und Bad Berleburg, die Schwierigkeiten zeigten. „Von Bad Berleburg fand keiner der mit neuer Kennziffer versehenen Poststücke den Weg zum Adressaten“, so das Urteil am 3. Juli 1993.

Doch warum das alles überhaupt? „Durch die Wiedervereinigung war eine Vereinheitlichung der Postleitzahl-Systeme der Bundesrepublik Deutschland und der DDR notwendig geworden. So existierten rund 800 Dubletten, die beseitigt werden mussten. Beispiel: 5300 Bonn und 5300 Weimar. Deshalb war zunächst den Ziffern ein ,W’ für West oder ein ,O’ für Ost vorangestellt worden“, erklärt die Deutsche Post. Zudem sollte mit Hilfe der fünfstelligen Postleitzahlen die Briefsortierung in neuen hochmodernen Briefzentren, die in den 1990er Jahren entstanden, wirtschaftlicher und effizienter gestaltet werden – mit einer feineren Abstimmung auf die neu aufgebaute Zustell-Logistik.

30 Jahre 5-STellige PLZ in Bad Berleburg Foto: WP-ARchiv / WP

Bad Berleburg bekam in diesem Zug schließlich die 57319 zugewiesen. In den Postämtern verursachte das eine ganze Menge Trubel, auch wenn sich die Post nach außen offiziell zuversichtlich zeigte: „Murrende Kunden und klagende Beamte an Tag eins“ hieß es damals in dieser Zeitung. Eine langjährige Postbeamte klagte: „Es ist eine große Umstellung, ja eine Zumutung. Vorher konnten wir die Briefe blind in die Fächer einordnen – das ist nun vorbei.“ auch eine befragte Briefträgerin äußerte sich wenig optimistisch: „Das gibt ein totales Chaos, es weiß jetzt schon keiner mehr, was los ist.“ Für die Vorbereitung und die Bewältigung der ersten Tage hatte die Post aus dem Vollen geschöpft: Es wurden Urlaubssperren für den Zeitraum verhängt sowie Überstunden und Crashkurse verordnet.

In Wittgenstein selbst war die Umstellung auf die 57319 kaum noch eine Meldung wert. Die brennenden Themen waren damals vielmehr das Schützenfest in Bad Berleburg und der Ausbau der A 4, der damals durch das Rothaargebirge geplant gewesen war. Mit der „höchsten Dringlichkeit“ wurde vom Deutschen Bundestag damals im Bundeswegeplan 1992 bis 2012 der A-4-Lückenschluss und die Ortsumgehungen an den Bundesstraßen 508 und 62 Lützel, Erndtebrück, Schameder, Bad Laasphe, Hilchenbach und Kreuztal versehen. Im Vergleich dazu war die neue 57319 wohl eher eine kleine Nummer.

