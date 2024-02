Vorsicht in Wittgenstein: Krötenwanderung startet verfrüht

Bad Berleburg/Bad Laasphe Einen Monat zu früh startet die Krötenwanderung in Wittgenstein, Helfer sammeln sie provisorisch ein. Autofahrer müssen besonders vorsichtig sein.

Die ersten Kröten, Frösche und Molche haben sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern gemacht. In Nordrhein-Westfalen konnten Ehrenamtliche bereits viele Tiere einsammeln und sicher über die Straße bringen. Das teilt der Nabu jetzt in einer Pressemitteilung mit. Auch in Wittgenstein ist daher jetzt wieder erhöht Vorsicht auf den Straßen geboten.

So auch an der K53 zwischen Richstein und Bracht im Bereich der Teiche am Forsthaus Hülshof. Die alljährliche Bedarfsstraßensperrung zur Amphibien-Wanderzeit ist hier erst ab Mitte März terminiert. „Von der ungewöhnlich frühen Wanderung aufgrund der milden Witterungsbedingungen wurden die Amphibien-Helfer daher leider überrascht und sammeln dieser Tage provisorisch die Tiere von Hand ein, um sie vor dem Verkehrstod zu retten“, heißt es.

Was kann man nun als Autofahrer tun um die Tiere möglichst zu verschonen? „Eine Reduzierung der Fahrtgeschwindigkeit auf 30 km/h kann zumindest den Tod durch Strömungsdruck verhindern. Denn bei höheren Geschwindigkeiten werden auch Amphibien getötet, die nur am Straßenrand sitzen: Durch den Strömungsdruck der vorbeifahrenden Autos platzen die inneren Organe der Tiere. An Amphibienwanderstrecken, die oftmals auch durch entsprechende Beschilderung gekennzeichnet ist, sollte daher bei passendem Wanderwetter besonders vorsichtig gefahren werden“, rät der Nabu, der derzeit dringen nach Mithelfenden für Amphibienschutzmaßnahme am Harfeld sucht. „Für die bedarfsweise Sperrung zum Schutz wandernder Amphibien auf dem Harfeld werden dringend noch helfende Hände gesucht. Die Maßnahme läuft voraussichtlich von Mitte März bis Mitte/Ende April. Die Straße wird nur dann gesperrt, wenn mit vermehrtem Wanderaufkommen zu rechnen ist. In diesem Falle müssen ab 19 Uhr die Baken in Bad Laasphe-Bracht und am Forsthaus Hülshof auf die Straße gestellt, sowie die Hinweisschilder in Richstein sichtbar aufgestellt werden. Morgens muss die Sperrung bis 7 Uhr wieder aufgehoben werden“, heißt es in dem Aufruf. Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, kann sich bei Interesse bei dem Infotelefon des Nabu SiWi unter 02751-5512 oder info@nabu-siwi.de melden.

