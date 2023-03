Volker Bück mit dem ausscheidenden Vorstand der Meissner GmbH & Co KG. Tillmann Löffelholz und dessen Nachfolger Roland Reim (von links).

Wallau Vorstandswechsel bei Meißner in Wallau: Löffelholz geht

Wallau. Tillmann Löffelholz führte das Unternehmen aus der Insolvenz und gründete die Mitarbeitergesellschaft. Ein Nachfolger steht parat.

25 Jahre lang war Tilman Löffelholz Vorstand der Meissner AG. Er hat das Unternehmen nach der Insolvenz 1994 zu einem erfolgreichen Global Player im Automobilsektor weiterentwickelt. Nun verabschiedet er sich auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird der Automotive-Experte Roland Reim.

Tilman Löffelholz lernte die damalige Meissner GmbH Co KG. 1994 kennen, ursprünglich als Mitarbeiter des Konkursverwalters. Löffelholz arbeitete als Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Frankfurt, die sich auf Insolvenzen spezialisiert hatte. Er führte die Geschäfte fort und – als sich kein Investor für das Unternehmen fand – gründete mit den Beschäftigten eine Mitarbeitergesellschaft. Das war zu dieser Zeit und für die Größe des Unternehmens ziemlich einmalig und sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Im Herbst 1997 wurde der Geschäftsbetrieb an die neu gegründete Meissner AG übergeben, wenig später wurde Tilman Löffelholz mit 35 Jahren Vorstandsvorsitzender – auf Wunsch der Beschäftigten. Dass er 25 Jahre bleiben und mit Meissner „Silberhochzeit“ feiern würde, hätte er selbst nicht gedacht, erinnert er sich: „Ich bin damals davon ausgegangen, dass ich ein paar Jahre bleibe, das Unternehmen wieder aufbaue und mir dann eine neue Aufgabe suche.“

Erfolgsgeschichte

Was folgte, war eine Erfolgs-Geschichte: Das Unternehmen entwickelte sich sehr gut und wurde als Automobilzulieferer auch international gefragt. „Das waren abwechslungsreiche und herausfordernde Zeiten“, so Löffelholz, „wir sind stetig gewachsen und die Arbeit in der Meissner-Familie hat mir viel Spaß gemacht.“

Die weltweiten Krisen der vergangenen drei Jahre durch Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage haben vielen Unternehmen zugesetzt, gerade im Automobilsektor. Auch an der Meissner AG sind sie nicht spurlos vorbeigegangen. Als Vorstandsvorsitzender führte Tilman Löffelholz das Unternehmen durch diese Zeit und erweiterte gemeinsam mit den Mitarbeitern die Produktpalette, um zukünftigen Krisen bestmöglich begegnen zu können. So fertigt Meissner längst nicht mehr nur Werkzeuge für die Automobilbranche, sondern hat darüber hinaus eigene Lösungen für den 3D-Druck, die Automatisierungstechnik und das Vertical Farming entwickelt.

Löffelholz hat Pläne für seine Zukunft

„Jetzt möchte ich doch noch mal etwas anderes machen“, erklärt Tilman Löffelholz. Er wird die Meissner AG zwar weiterhin in strategischen Fragen beraten und unterstützen. Den Posten als Vorstandsvorsitzenden hat er aber im Februar abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde Roland Reim gewählt. Reim ist gelernter Maschinenbauingenieur, der Erfahrung in der Geschäftsführung im In- und Ausland hat. Außerdem ist er ein ausgewiesener Automotive-Experte und wird das Team der Geschäftsführung der Meissner AG ergänzen: Dazu gehören außerdem der langjährige Finanzvorstand Volker Bück sowie Franz-Georg Bentele als Vertriebsdirektor.

Somit bleibt die Meissner AG auch in Zukunft nicht nur ein verlässlicher Lieferant und Geschäftspartner, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Region.

