Bad Laasphe: Ehepaar fordert Neuwahl wegen des Wahllokals

Volkholz. Ehepaar aus Rückershausen fordert Neuwahlen und stellt einen Antrag beim Bundeswahlleiter. Stadtverwaltung sieht keinen Grund zur Beanstandung.

Der Wahlvorgang rund um die diesjährige Bundestagswahl scheint nicht überall im Kreis Siegen-Wittgenstein für Zuspruch zu sorgen. Während vielerorts über einen reibungslosen Ablauf berichtet wurde, werden nun Forderungen aus Volkholz laut, die Wahl noch einmal zu wiederholen. Ein Ehepaar aus Rückershausen hat einen Antrag an den Bundeswahlleiter adressiert. Der Grund: Das Wahllokal befand sich für gleich mehrere Ortsteile in Volkholz und war damit für viele Wahlberechtigte nur mit dem Auto zu erreichen. Auch sollen die aktuell geltenden Corona-Regelungen nicht eingehalten worden sein.

Stellungnahme der Stadt

Doch was sagt die Stadt Bad Laasphe zu diesem Thema? „Tatsächlich ist es so, dass die Beschwerde des Ehepaares direkt an den Bundeswahlleiter gegangen ist und adressiert war“, teilt das Rathaus am Montagmittag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Bürgermeister Dirk Terlinden war zum Zeitpunkt des Vorfalls außerdem persönlich im Volkholzer Wahllokal anwesend und konnte sich ein umfassendes Bild der Situation machen.“ Er und seine Kollegin Monika Treude vertreten laut Stadtverwaltung beide die Auffassung, dass es keinerlei Grund zur Beanstandung gebe und die Wahl in Volkholz demnach gesetzeskonform abgelaufen sei. „Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren ausdrücklich von der Maskenpflicht befreit, wenn sie sich durch andere Schutzmaßnahmen, z.B. Plexiglasscheiben, von anderen Personen abgeschirmt haben. Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht die Möglichkeit hatten, das Wahllokal am Wahltag aufzusuchen oder zu erreichen, stand die Möglichkeit der Briefwahl zur Verfügung.“

Der Grund für die Zusammenlegung der Stimmbezirke Volkholz/Großenbach und Rückershausen/Weide war laut Stadtverwaltung in diesem Jahr von Nöten, um das Wahlgeheimnis wahren zu können. „Denn durch das zu erwartende hohe Briefwahlaufkommen bestand die Gefahr, dass sich die Anzahl der Urnenwähler minimiert und das Wahlgeheimnis ohne Zusammenlegung nicht mehr hätte gewahrt werden können.“

