Wallau: Polizeibeamter bei Streit rassistisch beleidigt

Wallau. Während der Schlichtung eines Streites wurde ein Polizist mit Migrationshintergrund von einem Mann rassistisch beleidigt. Das hat Konsequenzen.

Eine Polizeistreife befand sich am Samstagabend, 15. Juli, in Wallau nahe Bad Laasphe im Einsatz, da ein Paar sich verbal in die Haare bekommen hatte und die Polizei hinzugerufen wurde.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung beleidigte der Mann auf rassistische Weise einen der zwei Polizeibeamten, der einen Migrationshintergrund hat. Eine entsprechende Anzeige war die Folge, teilt die Polizei mit.

