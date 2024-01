Wanderexperten lernen Bad Berleburg bei Fachforum kennen

Bad Berleburg Das nächste Forum „Premiumwege“ des Deutschen Wanderinstituts findet 2024 in Bad Berleburg statt. Vor Ort erhofft man sich davon Vorteile.

Das nächste Forum „Premiumwege“ des Deutschen Wanderinstituts findet in diesem Jahr in Bad Berleburg statt. Vom 24. bis 27. September 2024 kommen Touristiker und Wegemanager aus dem gesamten Bundesgebiet ins Naturparadies. Neben Wanderungen und Vorträgen steht vor allem der wertvolle Erfahrungsaustausch auf dem Programm. Die Fachtagung unterstreicht die deutschlandweite Bedeutung von Bad Berleburg als Premium-Wanderort.

„Wir möchten den Wanderexperten unsere Heimat vorstellen“, sagt Tourismusmanagerin Carola Haas. In Kooperation mit dem Deutschen Wanderinstitut plant die BLB-Tourismus GmbH verschiedene Touren auf den zertifizierten Premiumwegen – dabei sollen selbstverständlich auch regionale Besonderheiten wie die Waldrasten, die Augensteine und das „Grüne i“ eine große Rolle spielen. Carola Haas: „Wir sind dann mit Fachleuten in der Natur unterwegs, die sich täglich mit dem Thema `Wandern` beschäftigen. Ihr Blick auf die Dinge kann uns nur inspirieren.“

Wie wichtig der Erfahrungsaustausch untereinander ist, das hat die Berleburger Tourismusmanagerin auf dem letzten Forum erlebt. Im rheinland-pfälzischen Morbach hat Carola Haas mit anderen Experten diskutiert und gearbeitet. In Workshops ging es u.a. um die Premiumwege in Zeiten von Klimawandel und Waldschäden – ein Thema, mit dem sich viele Wander-Destinationen auseinandersetzen. Neuigkeiten aus dem Deutschen Wanderinstitut und Aktuelles aus dem Forschungslabor standen ebenso auf dem mehrtägigen Programm wie Marketingstrategien und Infos über zusätzliche Zertifikate entlang der Premiumwege.

Touristiker und Wegemanager aus dem gesamten Bundesgebiet kommen in diesem Jahr zu einer Fachtagung des Deutschen Wanderinstituts in den Premium-Wanderort Bad Berleburg. Foto: Deutsches Wanderinstitut / WP

Apropos Zertifikat: Die „Märchenspur“ ist erfolgreich als Premium-Spazierwanderweg vom Deutschen Wanderinstitut nachzertifiziert worden. Seit 2020 ist der Wanderweg ein überaus beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Auf der „Märchenspur“ können kleine und große Entdecker in die Geschichtenwelt der Gebrüder Grimm eintauchen. Das Konzept der Tour schafft eine Kombination aus stadtnahem Wanderspaß und lokalem Walderlebnis. Das Deutsche Wanderinstitut hat bei der Nachzertifizierung insbesondere die zuverlässige und lückenlose Markierung sowie die Ausstattung mit Ruhemöbeln an verschiedenen Standorten gelobt. Das Zertifikat gilt bis Oktober 2026.

Aktuell befinden sich alle Premiumwege in der Winterpause. Bei den derzeitigen Wetterverhältnissen mit reichlich Schnee und Glatteis sind die Wege ohnehin nicht begehbar. Das Team der BLB-Tourismus GmbH nutzt die kalte Jahreszeit und kümmert sich um wichtige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an der Ausstattung. So werden beispielsweise die Prägezangen an den Stationen der Märchenspur überarbeitet und erneuert.

Neueste Infos gibt es über die Social Media-Kanäle sowie auf der Homepage unter www.blb-tourismus.de.

