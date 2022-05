Wanderfest Oberes Lahntal mit Motto „Auf geht’s - Bergzeit!“

Hesselbach/Feudingen. Der SGV aus Feudingen machen sich am 21. Mai zu Fuß nach Hesselbach auf. Dort erwartet die Wanderer Musik, Essen und eine Gagaball-Grube.

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz geht das Wanderfest Oberes Lahntal wieder an den Start. Unter dem Motto „Auf geht’s - Bergzeit!“ findet das Wanderevent in diesem Jahr vom 21. bis 22. Mai in Hesselbach statt. Auch die SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen e.V. beteiligt sich einmal mehr daran.

Lesen Sie auch:

Treffpunkt zu dieser ca. 12 Kilometer langen Wanderung ist am Samstag, 21. Mai um 9.30 Uhr die Feudinger Volkshalle (Auf den Weiherhöfen 31, 57334 Bad Laasphe-Feudingen).

Mit Kleinbussen zum „kleinen Rothaar“

Von dort aus geht es „kostenfrei“ in Kleinbussen (Maskenpflicht) zum Wanderparkplatz „Kleiner Rothaar“ am Heiligenborn. Weiter führt die Wanderung über den Jagdberg hinab zur Skihütte am Sohl. Nach einer Pause verläuft die Strecke durch das Fischelbachtal hinauf zur Skihütte am Bohnstein in Hesselbach. Die Hütte am „Hesselbacher Gletscher“ ist Dreh- und Angelpunkt und auch Ziel sämtlicher Wanderungen an diesem Tag.

Wanderer der SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen sind am 21. Mai unterwegs nach Hesselbach, wo das Wanderfest des Oberen Lahntals stattfindet. Foto: Jens Packmohr / WP

Hier beginnt um ca. 15 Uhr das gemütliche Beisammensein: Für die Wanderer und Gäste stehen Kaffee und Kuchen des Kneipp-Vereins Bad Laasphe, sowie kalte Getränke und Wildspezialitäten vom Heimatverein Hesselbach bereit.

Passend zum Motto des diesjährigen Wanderfestes sorgen die Alphornfreunde Wittgenstein für die musikalische Unterhaltung. Die Mitglieder der Alphornfreunde kommen aus verschiedenen Ortschaften Wittgensteins und begeistern schon seit dem Jahr 2008 ihre Zuhörer.

Dorfrallye für Kinder

Auch für Kinder wird etwas geboten: Der CVJM Hesselbach veranstaltet eine spannende Dorfrallye. Zusätzlich wird auf dem Gelände der Skihütte eine Gagaball-Grube (eine Variante des Völkerball-Spiels) für Unterhaltung sorgen.

Um 18.30 Uhr fährt dann ein Shuttlebus (Kostenbeitrag 2 Euro pro Fahrt/ Kinder sind frei) die Wanderer wieder zurück zu den Ausgangspunkten. Das heißt der Bus bringt die Wanderer und Gäste wieder zurück zur Feudinger Volkshalle.

Anmelden und mitmachen

Wer dabei sein möchte, muss sich bei den Wanderführern Helmut und Christiane Stützel unter Tel. 02754/766 bzw. Mobil 0151/14714711 anmelden! Die beiden stehen auch für weitere Rückfragen zur Verfügung. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.

Alle Informationen zum Wanderfest finden Sie unter https://www.tourismus-badlaasphe.de/wandern-radfahren/wanderfest-oberes-lahntal.html

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein