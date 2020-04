Was macht Erndtebrück als Wohnort attraktiv?

Erndtebrück. Leben sie in Erndtebrück? Nehmen Sie sich fünf Minuten und beantworten sie unsere Fragen.

Die Ruhe und Beschaulichkeit Zinses, der schöne Mäanderweg im Benfetal, das Baierbachtal oder die Elberndorf sind gute Gründe, warum es sich in Erndtebrück leben lässt. Hinzu kommen engagierte Menschen und Vereine, die die Edergemeinde liebenswert machen. Und da sind natürlich auch zahlreiche Unternehmen, die Erndtebrück als Arbeitsplatz attraktiv machen. Aber ist das alles? Wir möchten mit dem Heimatcheck die Qualitäten und Defizite der Gemeinde aufdecken.

So können Sie mitmachen

Neben Lebensqualität und Arbeitsplätzen sind auch die Kinder- und Senioren-Freundlichkeit Themen, die wir im Heimatcheck ansprechen. Sie können Ihrem Ort ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung. Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft – aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Die Online-Umfrage

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Geben Sie in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers heimatcheck-wittgenstein ein – und schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage.