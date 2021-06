Wittgenstein: Wechsel in der Hauptstelle der Sparkasse

Hartmut Schneider geht in den Ruhestand. Nils Biegler wird sein Nachfolger. Das berichtet die Sparkasse.

Bad Berleburg. Viele Wittgensteiner kennen und schätzen Hartmut Schneider sicherlich nicht nur als kompetenten und fairen Kundenberater der Sparkasse Wittgenstein, sondern auch als hervorragenden heimischen Tier- und Landschaftsfotografen. Zumindest in letzterer Funktion bleibt er der Region erhalten, wenn der langjährige Leiter der Berleburger Sparkassen-Kundenhalle am 1. Juli in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Sicherlich wird er die neu gewonnene Freizeit seinem Lieblingshobby widmen und dann spätestens zum Weltspartag einige neue Motive im beliebten Sparkassen-Bildkalender präsentieren, den er seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen Uwe Haßler zusammenstellt.

Schneider freut sich, damit die Verbundenheit zu seinem Arbeitgeber auch über den Eintritt in seinen Ruhestand zu dokumentieren, denn schließlich begann er seine Ausbildung bereits am 1. August 1975 und geht daher auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Einer, der sich auskennt

Mit Niels Biegler steht zukünftig ein ebenso kompetenter und allseits anerkannter Berater-Kollege parat, der die Leitungsfunktion für den Privatkundenbereich der Hauptstelle in Bad Berleburg übernehmen wird. Am 1. August 1991 begann er seine Ausbildung zum Bankkaufmann und rundete diese mit dem Lehrgang zum Sparkassenfachwirt in 1997 und später zum Sparkassenbetriebswirt im Jahre 2002 ab. Dass er die Menschen vor Ort bestens kennt, liegt zum einen an seinen beruflichen Stationen, z.B. in der damaligen Geschäftsstelle Elsoff/Wunderthausen oder der Niederlassung Arfeld, aber auch an seinem ehrenamtlichen Engagement wie im Berleburger Schützenverein. Seit November 2003 ist Niels Biegler bereits als Berater in der Sparkassen-Hauptstelle tätig. Wenig verwunderlich also, dass Sparkassenvorstand Andreas Droese und der zuständige Marktbereichsleiter Norbert Mitterrutzner von der Personalentscheidung überzeugt sind: „Niels Biegler ist die Idealbesetzung für diese Schlüsselposition, denn er hat sich laufend weitergebildet. Das zeigt beispielsweise auch seine jahrelange Arbeit als Mitarbeiter-Vertreter im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein oder in der Personalvertretung.“

Niels Biegler freut sich auf seine neue berufliche Herausforderung und möchte vor allem die Nähe zum Kunden weiter ausbauen: „Wir sind und bleiben der Ansprechpartner der Wittgensteiner hier vor Ort und überzeugen durch faire Beratung und vor allem kurze und schnelle Entscheidungswege. In den meisten Fällen ermöglichen wir eine direkte Kreditzusage mit sofortiger Auszahlung.“

