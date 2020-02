Weiberfastnacht: EKV und ECC stürmen Erndtebrücker Rathaus

Die Narren hatten vorgesorgt. Sie trugen allesamt Fliegen – im Gegensatz zu Bürgermeister Henning Gronau, der am Donnerstagmorgen mit einer Krawatte zur Arbeit im Rathaus erschienen war. Und genau dieser Schlips musste dran glauben, denn so will es das Karnevals-Gesetz an Weiberfastnacht. „Ich habe extra Draht darin einnähen lassen“, versicherte Gronau und hoffte auf Gnade. Doch es half alles nichts. Am Ende durchtrennten Hannah Dietze und Michelle Hagemann die – zugegebenermaßen – widerspenstige Krawatte und zeigten damit, dass jetzt die Narren das Sagen haben. Erndtebrück, helau!

So stürmten die Narren das Rathaus in Erndtebrück 1 / 24 So stürmten die Narren das Rathaus in Erndtebrück Der Erndtebrücker Karnevalsverein (EKV) und der ECC (Erndtebrücker Carnevals Club) haben um 10.11 Uhr die Macht in Erndtebrück übernommen. Für ihre akrobatischen Auftritte haben die Tänzerinnen und Tänzer - von der Kinder- über die Jugend- bis hin zur Großen Garde - gut ein Jahr trainiert. Foto: Britta Prasse

Die Büttenrede

Henning Gronau nahm den Verlust seiner Krawatte jedoch gelassen hin – was blieb ihm auch anderes übrig. Schließlich war er von gut 100 Narren des Erndtebrücker Karnevalvereins (EKV) und des Erndtebrücker Carnevals Club (ECC) umzingelt.

Die verpflichteten ihn auch gleich zu einer Büttenrede – immerhin die fünfte in Henning Gronaus Amt als Bürgermeister. „Und jedes Jahr werden sie besser“, schwärmte Dominik Buch vom ECC. Auch dieses Mal erntete Gronau stürmischen Applaus und begeisterte „Helau“-Rufe für seine gereimten Worte, die sich mit politischen Höhen und Tiefen in der Gemeinde befassten – zum Beispiel mit dem Thema Verkehrsanbindung:

„Und jetzt kommt noch dazu,

dass man in der Großstadt ist im Nuh.

Na gut, ganz so schnell ist’s nicht,

Siegen und Marburg sind nicht so dicht,

aber in einem durch fährt jetzt der Zug,

die Planer sind schon ganz schön klug.

Jetzt fehlen uns nur noch zwei Sachen:

Bezahlbar und auch schneller machen.“

Die Tänze

Im Anschluss zeigten die Mitglieder des EKV und des ECC, wofür sie fast ein Jahr lang hart trainiert hatten. Sei es die Kindergarde, die mit ihrer verspielten Choreographie begeisterte, die Jugendgarde, die bereits mit ersten akrobatischen Kunststücken erstaunte oder das Funke-Trio, das mit waghalsigen Hebefiguren beeindruckte. „Man kann nicht hoch genug einordnen, was die Garden hier leisten. Dass sie an diesem Auftritt hier so lange arbeiten, ist der Wahnsinn“, betonte Meik Gebhardt vom EKV.

Es sei zwar immer noch so, dass deutlich mehr Mädchen und Frauen in den Vereinen tätig seien, aber es haben in den vergangenen Jahren auch immer mehr Jungen und Männer Gefallen am Erndtebrücker Karneval gefunden. Genügend Begeisterte fürs Männerballett gebe es bereits. „Wenn wir irgendwann eine Prinzengarde aufs Parkett bringen könnten, wäre das ein Riesending. Wir sind auf einem guten Weg“, gab sich Gebhardt zuversichtlich.

Weitere Eroberungen

Im Anschluss teilte sich die Streitmacht des Frohsinns auf: Der ECC stürmte traditionell die Hachenbergkaserne und der EKV zog weiter in die DRK-Kinderklinik Siegen. Mit einer Gemeinsamkeit: Es musste noch einige Krawatten dran glauben.