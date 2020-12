Weide: Landwirt fasst wieder Mut - dank Hilfe aus dem Dorf

Weide Wir haben Ernst Hackler in unserer Serie "Mutmacher" vorgestellt. Für das Serien-Konzept bekam unsere Zeitung jetzt einen Preis.

Im Rahmen unserer Reihe berichtet hatten wir auch über den Landwirt Ernst Hackler aus Weide, dessen Bauernhof an Weihnachten 2017 komplett niederbrannte. Damals zeichnete sich ab, dass der Vater gemeinsam mit seinen beiden Söhnen an einem Wiederaufbau der Nebenerwerbslandwirtschaft im Dorf arbeiten. Der Stall war seinerzeit schon zu einem großen Teil neu errichtet. Mut fasste Hackler nicht zuletzt dank der großen Hilfe aus dem Dorf.

Ausgezeichnete Serie: „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“

Ernst Hackler ist einer der Menschen, den die Westfalenpost im vergangenen Jahr im Rahmen der Serie „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“ vorgestellt hat. Damit gewann unsere Zeitung beim „European Newspaper Award“, der als größter Zeitungswettbewerb in Europa gilt, den „Award of excellence“ in der Kategorie „Innovation Print“ und „New Concepts“. Insgesamt bewarben sich 164 Zeitungen aus 25 Ländern mit 4000 Einreichungen in den unterschiedlichen Kategorien. Unsere Serie bestand aus 55 außergewöhnlichen Porträts über Vorbilder aus der gesamten Region – mit Menschen, die ein besonderer Mut auszeichnet und deren Kraft bisweilen atemberaubend ist.