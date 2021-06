Weidenhausen: Einbrecher machen schwere Beute

Symbolbild Einbrecher mit Taschenlampe / Wohnungseinbruch, am Donnerstag, 07.01.2021.*** Abgebildete Person darf nicht erkennbar gemacht werden***. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Weidenhausen. Schwere Beute haben jetzt Einbrecher in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Moosestraße in Weidenhausen gemacht. Das meldet die Polizei, die mögliche Zeugen sucht.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (11. Juni 13.30 Uhr) und Montagmorgen (14. Juni 5.45 Uhr) sind vermutlich mehrere unbekannte Täter in das Gebäude eingedrungen. Hier wurden nach jetzigen Kenntnissen ca. sechs Tonnen Messing- und Kupferrohre im hohen fünfstelligen Eurobereich entwendet.

Laut Nachbarn könnte die Tatzeit gegebenenfalls in der Nacht zu Samstag, 12. Juni, ca. 2.45 Uhr) gelegen haben. Zu diesem Zeitpunkt ist dort ein größeres Fahrzeug (Lkw o.ä.) in Richtung Firma gefahren. Aufgrund der erbeuteten Metalle muss der Abtransport mittels Lkw erfolgt sein. Wie die Täter in die Lagerhalle gekommen sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein