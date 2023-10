Weidenhausen: Schwerer Unfall auf B 480 mit zwei Verletzten

Weidenhausen. An einer Kreuzung bei Weidenhausen sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

Ein 33-jähriger Mann wurde bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 480 schwer verletzt. Außerdem entstand ein vergleichsweise hoher Sachschaden von 75.000 Euro. Die B480 soll für etwas zwei Stunden gesperrt gewesen sein.

Fahrertür direkt getroffen

Am Samstagnachmittag gegen 14.32 Uhr war ein 64-jähriger Mann mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße 46 von Rinthe kommenden in Richtung Stünzel unterwegs. Dazu musste der 64-jährige die Bundesstraße 480 überqueren. Er fuhr in die Kreuzung ein und rammt dabei den von Leimstruth in Richtung Weidenhausen fahrenden Audi A6-Kombi des 33-Jährigen im Bereich der Fahrertür. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt.

Fragen zur Unfallursache

Warum der 64-jährige das Fahrzeug des 33-Jährigen übersehen hatte und ihm die Vorfahrt genommen hat, ist bislang noch unklar. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr aus Hemschlar und Weidenhausen vor Ort, um die Unfallstelle zu sicheren und auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen.

