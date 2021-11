Weidenhausen/Stünzel: „Adventszauber“ statt Weihnachtsmarkt

Weidenhausen. Gemeinsam in den Advent mit dem „Adventszauber“ statt klassischem Weihnachtsmarkt. 25 Stationen haben teils außergewöhnliche Angebote zu bieten.

So ganz ohne gemeinschaftliches Einstimmen auf die Weihnachtszeit geht es dann doch nicht: Nachdem in ganz Wittgenstein die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, haben sich Marion Wunderlich und Silvie Höse in Weidenhausen überlegt, wie man dennoch gemeinsam die Weihnachtszeit zelebrieren kann. Mit der Unterstützung zahlreicher Privatpersonen in Weidenhausen und Stünzel konnte das Konzept für den „Adventszauber“ erstellt werden.

Am 27. November soll es schon so weit sein – die Idee zum „Adventszauber“ entstand aus dem Flohmarkt, der bereits zahlreiche Besucher nach Weidenhausen und Stünzel gelockt hatte. „Einige haben dann gefragt, ob das nicht noch einmal möglich wäre. Wir haben dann in einer WhatsApp-Gruppe gefragt, wer alles dabei wäre und es haben sich einige darauf gemeldet“, erklärt Organisatorin Marion Wunderlich. Insgesamt 25 Stationen wird es geben – so wird es also 23 Stände in Weidenhausen und zwei Stände in Stünzel geben.

Mit Adventsrätsel von Station zu Station

„Jeder hat sich selbst überlegt, was angeboten werden soll. Es ist wirklich sehr viel dabei“, kündigt Wunderlich an. Die Stände sind dann im gesamten Dorf verteilt, verbunden werden sie jedoch durch das Adventsrätsel: An jedem Stand ist eine Frage zu beantworten – so soll garantiert werden, dass alle Stände, auch die etwas abgelegeneren, besucht werden. Attraktive Preise stehen schon bereit: „Uns ist einiges dafür gestiftet worden. Besonders für Kinder ist doch so ein Rätsel auch etwas Schönes“, so Wunderlich.

Marion Wunderlich und Sylvie Höse stellen den Adventszauber in Weidenhausen vor. In der Cafeteria wird es wieder Kuchen geben – der Erlös daraus soll an Flutopfer gespendet werden. Foto: Lisa Klaus / WP

Zusätzlich werden rot leuchtende Sterne den Weg zu den Ständen weisen. Die 3-G-Regel gilt dort, wo das Innere einer Gastronomie aufgesucht werden muss – „ansonsten ist alles draußen und es kann Abstand gehalten werden. Da die Veranstaltung im gesamten Dorf stattfindet, entzerrt sich alles auch“, so Wunderlich.

Besondere Angebote für die Kinder

Für Kinder gibt es zudem noch zwei weitere besondere Schmankerl: Der Nikolaus kommt an diesem Tag nach Weidenhausen und kann zwischen 13 und 15 Uhr in der Moosestraße 2 besucht werden. Die Kinder können dann auch Briefe für das Christkind – mit Wünschen für ihre Familie, Freunde und die Umwelt – mitbringen und dürfen später auch mit einer Beantwortung ihres Briefes rechnen. Außerdem dürfen die Kinder wieder den Weihnachtsbaum schmücken: Mit selbst gemachtem Schmuck, der von zuhause mitgebracht werden muss, darf der Baum vor der Kirche verschönert werden.

Wie schon beim Flohmarkt werden auch wieder im Hofcafé auf dem Förstershof Kuchen verkauft – der Erlös daraus geht erneut an die Flutopfer. „Beim Flohmarkt kamen so 1240 Euro zusammen, die wir spenden konnten“, so Wunderlich. Es haben wieder viele Menschen angeboten, dafür Kuchen zu backen. „Es wird wieder viel verschiedenes dabei sein. Beim letzten Mal waren die Kuchen so beliebt, dass selbst die letzten Krümel noch mitgenommen wurden“, erinnert sich Höse lachend.

Organisatorisch steht schon alles – nur die Besetzung für die geplante lebende Krippe fehlt noch. Interessierte, die die Krippe im Wechsel für ein paar Stunden zum Leben erwecken wollen, können sich bei den Organisatorinnen melden. „Die Tiere haben wir schon besetzt“, sagt Höse lachend. Musikalisch wird der Arion-Chor mit seinem Gesang aufwarten: Von 15 bis 16 Uhr soll an verschiedenen Stationen im Ort gesungen werden.

Die Stationen in Weidenhausen:

1. Familie Henk-Schulte: Heiße Maronen, geröstete Nüsse und Mandeln, heiße Getränke, Kakao

2. Familie Müsse: Crêpes, Brötchen mit Fleischwurst, Kinderpunsch, Weihnachtskarten, Flohmarktartikel

3. Familie Wunderlich: Adventliche Bastelarbeiten, Süßes aus dem Hexengarten, Apfelpunsch, Lebkuchenhaus, Pilzpfanne, Flohmarktartikel

4. Familie Haßler: Gebratene Klöße, adventliche Floristik, Stricksocken und -mützen, Getränke, Flohmarktartikel

5. Familie Zode und Homrichhausen: Weihnachtliches aus zweiter Hand

6. Familie Grebe: Lagerfeuer mit Stockbrot und Geschichten, Reibekuchen, heiße Getränke, Flohmarktartikel

7. Familie Wilke und Jordan: Heißmacher, Pralinen, gebratene Mandeln, vegetarische Suppe und Gulaschsuppe, Crêpes, Flohmarktartikel, weihnachtliche Basteleien

8. Familie Wilke und Sabisch: Wildwurst, Spritzgebäck

9. Steffes Hof: Spezialitäten vom Grill, Boschgetränke heiß und kalt, hausgemachte Wurstprodukte

10. A. Hanke und L. Afflerbach: Spiralkartoffeln, Ofenkartoffeln, Dips

11. Weidenhäuser Forellenräucherei Steffes Hof: Geräucherte Forellen

12. Lahntal Säger: Schnitzarbeiten mit Stil

13. Arion Weidenhausen: Waffeln aus Omas Ofen, Kaffee, Feuerzangenbowle

14. Försters Hof/Familie Höse: Floristik, Geschenke aus der Küche, Weihnachtsdeko, Liköre, weißer Glühwein

15. Cafeteria auf dem Förstershof: Kaffee, Kuchen, heiße und kalte Getränke

16. Familie Wetter: Weihnachtliche Floristik, Holzarbeiten

17. Familie Burghardt: Holzwaren, Flohmarktartikel

18. Familie Reppel: Weinstube, Weihnachtströdel, Strickschals

19. Familie Dreisbach: Plätzchen, Gulaschsuppe, Punsch, Flohmarktartikel, Bierrutsche

20. Familie Scheib und Feige: Löwenzahn-Glühwein, Spielzeug, weihnachtliche Flohmarktartikel

21. Rombergs Scheune: Lebende Krippe (13 bis 18 Uhr)

22. Familie Müsse: Honig, Bratäpfel, Bärenfang, Flohmarktartikel

23. Susanne Regge: Adventliche, dauerhafte Floristik, Türkränze, Adventskränze

Die Stationen in Stünzel:

24. Adlheid Böhl: Weihnachtsartikel, Glühweingelee, Rehgulasch, Glühwein

25. Familie Loos-Walczoh: Ziegengyros, Glühwein, Kaffee, Kuchen, Plätzchen, Adventsgestecke

Der Adventszauber in Weidenhausen und auf dem Stünzel wird am Samstag, 27. November ab 11 Uhr stattfinden und bis mindestens 18 gehen – das Ende ist aber offen.

