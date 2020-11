Weihnachtsbaum in Schameder: Kinder basteln die Deko daheim

In Schameder gehört es inzwischen zur Tradition, dass die Kinder des Dorfes den großen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz schmücken. Auf diesen schönen Brauch wollte man auch in diesem Jahr nicht verzichten, obwohl die Abläufe coronabedingt in weiten Teilen anders waren als sonst. In den Vorjahren hatte die Freiwillige Feuerwehr die Kinder ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen, um dort den Baumschmuck zu basteln und anschließend ebenfalls gemeinsam den Baum zu schmücken. Das alles geht diesmal natürlich nicht. Also überlegte man sich in Schameder einen anderen Weg.

Kinder basteln Baumschmuck daheim

Positive Stimmung verbreiten Für die Adventszeit möchte man im Erndtebrücker Ortsteil Schameder gerne eine positive Stimmung verbreiten. Die Einschränkungen durch Corona seien schließlich auch hier im Dorf zu spüren – obwohl das Leben auf dem Land zum Glück noch viele Möglichkeiten bietet, die in den Städten so nicht gegeben sind.

Die Kinder des Ortes wurden aufgerufen, den Baumschmuck in den eigenen vier Wänden herzustellen, am Samstag vor dem 1. Advent auf den Dorfplatz zu bringen und dort ihre Basteleien selbst an den Weihnachtsbaum zu hängen.

Dafür sind die Großen gut: Manchmal braucht man beim Schmücken ganz oben in der Tanne auch mal Hilfe. Foto: GuSch

Gleich am Samstagmorgen kamen die ersten Kinder und brachten den ersten Baumschmuck an. „Wir haben nicht lange überlegen müssen – das neu zu organisieren ging ganz schnell“, sagte Jörg Stöcker von der Freiwilligen Feuerwehr in Schameder. Auch Ortsvorsteher Tim Saßmannshausen freute sich darüber, dass der Dorfplatz in diesem Jahr nicht kahl bleibt: „Wir wollen dem Dorf ja etwas bieten, gerade in diesem Zeiten ist das wichtig.“

Nikolaus kommt diesmal zuhause vorbei

In der Vorweihnacht soll der geschmückte Baum aber nicht die einzige Aktion bleiben. So kommt am 6. Dezember der Nikolaus nach Schameder, „das haben wir klargemacht“, scherzte Carsten Dreisbach vom Heimat- und Verkehrsverein Schameder. Diesmal soll der Nikolaus durch den Ort ziehen, die Kinder zuhause besuchen. In den Jahren zuvor hatte sich das Dorf an zentraler Stelle versammelt. Auch die Adventsfenster wird es 2020 geben.

„Der Adventskalender wird an allen Tagen vollständig leuchten“, erklärte Carsten Dreisbach. Und jeden Tag soll es am Türchen des Tages kleine Geschenke für die Kinder geben. „Das ist alles so organisiert, dass es den Hygieneregeln entspricht“, macht Schameders Ortsvorsteher Saßmannshausen deutlich. Und schob gleich einen großen Dank an Heimatverein und Feuerwehr nach. Die Kooperation zwischen den Organisationen mache vieles erst möglich, das merke man auch ganz aktuell wieder. Das Dorf sei deutlich zusammengerückt, so Saßmannshausen.