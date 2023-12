Weihnachtsgeschenke lokal und nachhaltig kaufen

Bad Berleburg Ob online oder im überlaufenen Kaufhaus in der nächsten Großstadt: Weihnachtsgeschenke macht nicht immer Spaß. Dabei ist dies durchaus auch vor Ort möglich.

Geschenke und Weihnachten – das gehört zusammen. Für viele Menschen bedeutet das – auf der Suche nach einer passenden Aufmerksamkeit für die Liebsten – im Vorfeld jedoch oft Stress, Reizüberflutung und überfüllte Kaufhäuser. An Heiligabend selbst entstehen dann nicht selten Unmengen Verpackungsmüll und nicht wenige der Geschenke landen kurz danach in der Schublade. Immer mehr Menschen entscheiden sich unter anderem aus diesen Gründen dafür, nur eine Kleinigkeit oder auch gar nichts zu schenken und sich auf die Zeit mit Familie und Freunden zu fokussieren. Doch natürlich können Geschenke auch eine Freude bereiten – den Beschenkten und auch sich selbst. Um nachhaltige und faire Geschenke geht es daher im dritten Teil der Serie „Faire und nachhaltige Weihnachten“ der Stadt Bad Berleburg. Und die erfreuen auch Natur und Umwelt, ganz zu schweigen von den Produzierenden am Beginn der Lieferkette.

Mehrere Vorteile von Produkten von regionaler Erzeuger

Ein Blick hinter den Tannenbaum – oder besser: hinter die regionalen Ladentheken – lohnt sich in jedem Fall. Darunter fallen auch Produkte von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern, da sie gleich mehrere Vorteile mit sich bringen: Zum einen werden häufig lange Lieferwege vermieden, nicht nur bei der Auslieferung des Produktes, sondern auch bei der Zulieferung der Rohstoffe. In den meisten Fällen handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte. Viele sind biologisch oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Mit dem Kauf von regionalen Köstlichkeiten oder Handwerkskunst wird zudem die regionale Wertschöpfungskette unterstützt. Auch in der Stadt der Dörfer und im Altkreis Wittgenstein gibt es genau solche Betriebe.

Dazu zählt beispielsweise die Firma „van de Wetering – Werbung und Design“ mit ihrem Label „Wittjestee“, die Bekleidung und Accessoirs mit Wittgensteiner Mundart bedruckt. Diese Artikel sind unter fairen Bedingungen produziert und daher besonders nachhaltig. Bei der „Likör und Branntwein Manufaktur LBM“ von Wolfgang Pitz gibt es Liköre und Spirituosen aus handwerklicher Produktion. Er bietet unter anderem „Wittgensteiner Liköre“ in Geschenkesets an. Für kreative und handwerklich Begabte oder die, die es noch werden wollen, hat „Bibi’s Färbewerkstatt“ ein Angebot direkt aus Wittgenstein. Die Inhaberin Bianca Böltner bietet pflanzengefärbte Wolle, die überwiegend von Schäfern aus der Region oder Deutschland stammt. Die handgefärbten Garne stehen für hohe Qualität. Passend zur Weihnachtszeit bietet das Wollgeschäft auch Gutscheine und Zubehör sowie Geschenkpakete, die individuell zusammengestellt werden können.

Bei der Wittgensteiner Highlandfarm, einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Girkhausen mit einem 24-Stunden-Selbstbedienungshofladen, bietet Inhaber Jörg Piel verschiedene Bioprodukte. Diese eigenen sich ebenfalls als Geschenk. Dazu zählen beispielsweise Tee, Senf, Fruchtsecco oder Gewürze – allesamt biozertifiziert.

Einkaufen in den Dorfläden

Fair produzierte Produkte sind ebenfalls besonders nachhaltig, da sie umweltfreundlich und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Über eine kleine Nascherei, wie Schokolade oder aber Kaffee und Tee freut sich eigentlich jede und jeder zu Weihnachten. Umso schöner, dass es auch diese Produkte, direkt um die Ecke zu kaufen gibt. Beispielsweise in den Dorfläden Berghausen und Dotzlar. Das Team um Betreiberin Dagmar Dittmar bietet eine breite Auswahl an Produkten aus fairem Handel. Zudem aber auch regionale Spezialitäten, wie heimischen Honig. Passend zur Weihnachtszeit bietet der Dorfladen Präsentkörbe mit fairen und nachhaltigen Produkten an. So kann der Wocheneinkauf direkt mit dem Geschenkeeinkauf verbunden werden.

Eine gute Anlaufstelle für nachhaltige Geschenke bietet der Bioladen „Grüne Wiese“ in Bad Berleburg. Die Produkte sind nicht nur biologisch und damit besonders umweltfreundlich, sondern zum Großteil auch aus regionaler und bzw. oder fairer Produktion. Neben vielen leckeren Naschereien bietet der Bioladen unter anderem auch Naturkosmetik, Kaffee oder Tee, Kerzen, Weine und alkoholfreie Aperitiva, süße oder herzhafte Brotaufstriche sowie Öle und Gewürze die sich gut als Geschenk eignen. Das Team um Inhaberin Ricarda Kühn stellt diese gerne individuell zusammen und verpackt die Präsente direkt vor Ort nachhaltig und plastikfrei.

