Weihnachtsmarkt Bad Laasphe wird märchenhaft

Bad Laasphe Am ersten Adventswochenende lockt der Bad Laaspher Weihnachtsmarkt mit einem großen Angebot in die festlich geschmückte Altstadt.

Am ersten Adventswochenende wird es in Bad Laasphe richtig weihnachtlich, wenn die TKS zum traditionellen Bad Laaspher Weihnachtsmarkt einlädt. Das Weihnachtsmarktwochenende steht ganz im Zeichen von liebevoll hergestellter Ware verschiedenster Händler, Glühweinduft, leuchtenden Kinderaugen, stimmungsvoller Weihnachtslieder und wunderschöner Beleuchtung. Warm, trocken und damit wetterunabhängig bieten unterschiedlichste Händler auch in diesem Jahr im Haus des Gastes ein abwechslungsreiches Angebot an weihnachtlichen Dekoartikeln, Gestecken, Kunsthandwerk, Accessoires, Schmuck und Schokolade als Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Die Hütten und Stände in der Altstadt sind dann nach Märchen benannt, die Weihnachtsbeleuchtung setzt alles ins rechte Licht und zusammen mit den geschmückten Bäumen und den Holz-Märchenfiguren aus den Vorjahren ergibt das eine märchenhafte Altstadt. Bei Bratwurst, Hot-Dogs, Eintöpfen, Waffeln aus dem Gusseisen, Crêpes, Churros, selbstgemachten Plätzchen und Kuchen geht die Weihnachtsstimmung auch gleich durch den Magen. Frieren muss auch niemand, denn an Glühweinständen, an denen es auch andere leckere alkoholische und nichtalkoholische Getränke gibt, mangelt es nicht. Im Haus des Gastes ist Samstag und Sonntag ab 11 Uhr die Weihnachts-Cafeteria des Kneipp-Vereins Bad Laasphe im Obergeschoss geöffnet. Dieses Jahr gibt es hier auch deftige Speisen, wie zum Beispiel eine wärmende Erbsensuppe.

Der Weihnachtsmarkt findet in der Altstadt von Bad Laasphe statt. Foto: Wladislaw Scheinmeier / WP

Vor allem für die Kleinsten ist die Weihnachtszeit besonders aufregend und zauberhaft. Deswegen werden auch die Engelschar und der Nikolaus an beiden Tagen wieder da sein und für leuchtende Kinderaugen sorgen. Garantiert treffen kann man Nikolaus und Engel am Samstag von 15.40 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 15 Uhr in der Engels-Hütte am Altstadtbrunnen sowie vor und im Haus des Gastes am Samstag von 15 bis 15.30 Uhr und Sonntag von 15 bis 16 Uhr. In den Räumen von St. Georg, hinter der Engelshütte, kann mit den Engeln Samstag von 15.40 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 15 Uhr für Weihnachten gebastelt werden. Sehenswert für Groß und Klein ist auch die lebensgroße Weihnachtskrippe vor dem Haus des Gastes, deren Figuren von Schüler/innen der Kunst-AG des Städt. Gymnasiums gefertigt wurden.

In der märchenhaften Altstadt werden auch in diesem Jahr wieder die Holz-Märchenfiguren ausgestellt, die ebenfalls aus der Kunst AG des städtischen Gymnasiums stammen. Um diese Märchenfiguren dreht sich auch wieder ein Teil des Weihnachts-Märchen-Rätsels. Sie sind verteilt von der Königstraße bis hin zum Haus des Gastes, alle Kinder bis 12 Jahren dürfen sich dieses Jahr wieder auf ein neu gestaltetes Rätsel mit schönen Sachpreisen freuen. Die Teilnahmekarten sind an beiden Tagen im Foyer des Haus des Gastes bei der TKS Bad Laasphe sowie am Stand der BAG in der Königstraße zu bekommen. Um an der Auslosung teilzunehmen, müssen die ausgefüllten Karten in den roten Briefkasten an der Engelshütte eingeworfen werden. Wer mitmachen möchte, sollte einen Stift mitbringen, um die Karten ausfüllen zu können. Samstag wird es von 11 bis 18 Uhr einen großen Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei im 1. Obergeschoss des Haus des Gastes geben.

Nicht alle Kinder werden ein sorgenfreies, unbeschwertes Weihnachten erleben. Deswegen möchte die TKS gemeinsam mit der BAG erneut aufrufen zu der schon aus den Vorjahren bekannten Aktion „Bad Laasphe schenkt Freude!“ In diesem Jahr werden aus organisatorischen Gründen sowie wegen gedecktem Bedarf die Päckchen nicht an regionale Tafeln und Flüchtlingsinitiativen übergeben, sondern werden direkt mit einem Hilfstransport in die Ukraine gebracht. Wer zu Hause noch ein schönes Geschenk für Kinder hat (neu oder gebraucht), kann dieses weihnachtlich verpacken und mit einem Hinweis zur Altersangabe sowie ob es für einen Mädchen oder Jungen geeignet ist, versehen. „Bitte beachten Sie, dass es sich um Kinder handelt, die die deutsche Sprache noch nicht verstehen“, wird in der Pressemitteilung betont. Das Geschenk kann an beiden Tagen in der Engels-Hütte abgegeben werden.

Der Weihnachtsmarkt findet in der Altstadt von Bad Laasphe statt. Foto: Wladislaw Scheinmeier / WP

Singen und Musik gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Samstag wird der Chor “PopChorn“ mit einem adventlichen Konzert in der Evanglischen Stadtkirche von 15.30 bis 17 Uhr auf die Weihnachtszeit einstimmen. Direkt im Anschluss erklingen um 17.15 Uhr weihnachtliche Trompetenklänge aus dem Fenster des St. Georg Gebäudes am Altstadtbrunnen, die die festliche Ansprache des ev. Pfarrer Post zur kommenden Advents- und Weihnachtszeit einläuten. Um 17.30 Uhr schaltet die Bad Laaspher Jugendfeuerwehr gemeinsam mit den Engeln Neleen, Marlene, Henrike sowie den kleinen Nachwuchsengeln Ida, Janne und Luisa und dem Nikolaus, der ev. Kirchengemeinde sowie der BAG „Schöne Altstadt“ die Giebelbeleuchtung in der Königstraße ein. In dieser Atmosphäre kann der Weihnachtsmarkt-Abend gemütlich bis 22 Uhr in der Altstadt ausklingen.

Sonntag ist der Markt im Haus des Gastes sowie in der Altstadt erneut von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Während die Händler ihre abwechslungsreichen Waren anbieten, stehen auch die Türen der Weihnachts-Cafeteria des Kneipp Verein wieder offen. Nikolaus und Engel werden ihre Runden über den Markt drehen und auch für musikalische Unterhaltung ist wieder gesorgt. Zusätzlich freuen sich alle Bad Laaspher Einzelhändler über Ihren Besuch, denn es ist verkaufsoffen von 14 bis 18 Uhr. Die perfekte Gelegenheit, alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder sich selbst zu beschenken. Das Schlendern und shoppen wird auch musikalisch wieder begleitet. Von 14 bis 14.30 Uhr singen die Schüler der Grundschule Bad Laasphe fleißig eingeübte Weihnachtslieder am Altstadtbrunnen.

Von 16 bis 17 Uhr findet ein musikalischer Gottesdienst zum Advent mit dem Laaspher Posauenchor in der Ev. Stadtkirche Bad Laasphe statt, bevor um 18 Uhr der diesjährige Weihnachtmarkt seine Pforten schließt. Die Besucher erwartet ein märchenhaft stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, der Groß und Klein bei Weihnachtsmusik, Kerzenschein, Leckereien für Leib und Seele, Kinderfreude, außergewöhnlichen Ständen, musikalischen Highlights und offenen Geschäften auf die besondere Advents- und Weihnachtszeit bestens einstimmt. Die Stände im Haus des Gastes sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag ist in Bad Laasphe von 14 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Und in der Königstraße (Samstag ab 15 Uhr / Sonntag ab 11 Uhr) kann man den Vorweihnachts-Samstagabend bis 22 Uhr an Glühwein- und Essensständen ausklingen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein