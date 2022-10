Weihnachtsmärkte in Wittgenstein: Hier weihnachtet es sehr

Wittgenstein. Die Liste der Märkte wächst weiter: In Bad Laasphe, Bad Berleburg und Erndtebrück kann man 2023 endlich wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen.

Finden in Wittgenstein im Advent 2023 endlich wieder Weihnachtsmärkte statt? Nachdem die Corona-Auflagen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie aktuell gemäßigt sind, ist in diesem Jahr auch wieder die Hoffnung auf Weihnachtsmärkte im heimischen Wittgenstein legitim. In diesem Text, den wir mit jeder neuen Ankündigung – oder auch Absage – immer wieder auf den neuesten Stand bringen, erfahren Sie alles zu den bisher bekannten Plänen für Wittgenstein.

WeihnachtsZeitreise Bad Berleburg: Die WeihnachtsZeitreise wurde für das Jahr 2022 erneut abgesagt – diesmal jedoch nicht wegen Corona, sondern weil die Veranstalter ein neues Konzept planen und dafür den Vorlauf bis 2023 benötigen. Dann soll die Weihnachtszeitreise wieder stattfinden. Mehr zu der Absage und dem Hintergrund finden Sie hier.

Romantischer Weihnachtsmarkt Diedenshausen: So findet in diesem Jahr auch der romantische Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern von Diedenshausen wieder statt. Am ersten Adventssamstag, 26. November, lädt die Dorfgemeinschaft zum gemütlichen Beisammensein ein. „Die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren“, so Heike Dienst. Noch in dieser Woche findet eine große Versammlung statt, um Weiteres zu besprechen. Fest stehe aber bereits, dass auch in diesem Jahr der Nikolaus sowie die Engel und Frau Holle den Tag über auf dem Weihnachtsmarkt zugegen sein werden. Und auch viele Stände werden in der malerischen Dorfmitte zu einem gemütlichen Weihnachtsmarkt für die Besucher beitragen.

Weihnachtsmarkt Arfeld: Der beliebte Arfelder Weihnachtsmarkt soll traditionell am zweiten Adventssamstag, 3. Dezember, entlang der Arfetalstraße stattfinden. Dann lädt der gemütliche und zugleich romantische Weihnachtsmarkt in der festlich geschmückten Dorfstraße zum Verweilen ein. Die Stände sind ­für gewöhnlich in kleinen Fachwerkhäuschen und teilwei­se in Schuppen und Scheunen untergebracht. „Wir planen fest mit dem Weihnachtsmarkt. Die Planungen laufen, aber es gibt noch einige Punkte, die besprochen werden müssen“, sagt Wilhelm Hüster.

Weihnachtsmarkt Bad Laasphe: Auch in Bad Laasphe plant die TKS erst einmal mit dem Weihnachtsmarkt, „wenn uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Erst am vergangenen Wochenende fand in der Lahnstadt der Herbstmarkt „Pils trifft auf Pilz“ statt, bei dem bereits einige Händler nach dem Weihnachtsmarkt fragten. Der findet in der Regel am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, statt.

Weihnachtsmarkt Erndtebrück: Und auch in der Edergemeinde gilt nach zwei langen Jahren Zwangspause wie immer das Motto „Von Erndtebrückern für Erndtebrück“: Vereine, Initiativen und Privatleute veranstalten gemeinsam den beliebten Weihnachtsmarkt. Die Planungen hier laufen ebenfalls auf Hochtouren, wie Günter Schmidt, Vorsitzender des Schießvereins Erndtebrück 1911, verrät. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder gemeinsam die Vorweihnachtszeit auf unserem Weihnachtsmarkt genießen können. Man kann ja nicht auf alles verzichten.“ Bereits im Sommer gab es daher das erste Treffen für die Planung. Stattfinden wird der Weihnachtsmarkt wie gewohnt am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember.

Weihnachtsmarkt Feudingen: Der traditionelle Feudinger Weihnachtsmarkt mit Herz soll wieder rund um die malerische Kulisse der Gasse stattfinden. Der Weihnachtsmarkt startet am 3. Dezember um 15 Uhr, Nikolaus und Knecht Ruprecht werden gegen 16.30 Uhr erwartet. Kirchengemeinde und Grundschule bereiten sich wieder auf das Krippenspiel vor, das um 14 Uhr in der Feudinger Kirche beginnt. Im Gemeindehaus hat das CVJM-Café geöffnet. Daneben öffnet Willis Scheune, auch Haus Six begrüßt die Gäste. Ebenso ist für die musikalische Umrahmung des Marktes gesorgt. Neu im Bunde ist Wolfgang Pitz: Er verkauft Spirituosen aus der eigenen Manufaktur.

Nicht mehr Wittgenstein, aber ganz in der Nachbarschaft:

Burg Ginsburg Hilchenbach:· Auf der Ginsburg findet am 2. Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt statt: Der Nikolaus kommt auf dem Pferd und regionale Aussteller präsentieren ihre Waren.

Schloss Biedenkopf: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Biedenkopf öffnet traditionell am dritten Adventwochenende, dem 10. und 11. Dezember 2022, samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr im Schlosshof und Biergarten.

