In Raumland weist seit einigen Tagen ein großes, beleuchtetes Schild auf die "Großbaustelle Bad Berleburg" hin. Ab dem 14. September kommen zu den Arbeiten am Nordknoten und der Odebornbrücke noch Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke der Bundesstraße 480 in Richtung Winterberg dazu.