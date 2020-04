Weiterführende Schulen in Berleburg für Öffnung vorbereitet

Bad Berleburg. Die Schulen haben Konzepte entwickelt, wie die Schüler auf verschiedene Unterrichtsräume verteilt und wie Pausen geregelt werden.

Die weiterführenden Schulen in Bad Berleburg sind für die Öffnung am heutigen Donnerstag vorbereitet.

Auch wenn in den vergangenen Tagen noch kein Unterricht stattgefunden hat, so war doch in den Gebäuden der weiterführenden Schulen der Stadt Bad Berleburg einiges los. In engem Austausch zwischen den betroffenen Schulen und den zuständigen Abteilungen im Rathaus wurden die Vorbereitungen für die Öffnung der Schulen für die Abschlussjahrgänge getroffen. Insgesamt werden bis zu 260 Schülerinnen und Schüler erwartet.

Hygienepläne den neuen Anforderungen angepasst

Unter anderem sind die Hygienepläne entsprechend der neuen Anforderungen aktualisiert worden, die beauftragten Reinigungsunternehmen wurden informiert und werden in Abstimmung mit den Schulleitungen und Hausmeistern die genutzten Klassenräume, Toiletten und Waschräume nach den Vorgaben reinigen.

Die Schulen haben Konzepte entwickelt, wie die Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Unterrichtsräume verteilt und wie Pausen geregelt werden. Auch hierbei gilt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen gewährleistet sein muss.

Seifenspender und Einweghandtücher

Der Stadt Bad Berleburg kommt dabei zugute, dass sie in den vergangenen Jahren mit der Unterstützung von Förderprogrammen wie „Gute Schule 2020“ auch in die sanitären Anlagen der Schulen investiert hat. Papier- und Seifenspender für die grundlegende Hygiene sind damit an vielen Stellen schon vorhanden. Weitere Seifenspender und Einweghandtücher wurden in den Schulen bereitgestellt.

Damit die Jugendlichen auch zu den Schulen hin- und wieder nach Hause zurückkommen, fahren die Schulbusse und die Rothaarbahn zu Schulbeginn und Schulende in vollem Umfang.