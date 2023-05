Wemlighäuser Landfrau Sandra Frettlöh erste Bienenkönigin

Schüllar. Die Bad Berleburger Landfrauen hatten zu ihrem ersten Schützenfest nach Schüllar eingeladen. Und Wiederholungen sind nicht ausgeschlossen.

Die Premiere für das Landfrauen-Schützenfest in Wittgenstein – sie war „ein voller Erfolg“, berichtet Bianca Frettlöh vom Vorstandsteam der Landfrauen Bad Berleburg. Und sie kann verkünden: „Die erste Bienenkönigin heißt Sandra Frettlöh.“ Die Wemlighäu­serin traf die hölzerne Biene als Ziel mit dem 150. Schuss. Jubel unter den anwesenden Landfrauen aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern sowie einigen Gästen.

Lesen Sie auch: Berleburger Landfrauen häkeln für mehr Nachhaltigkeit

Auf den Grillplatz in Schüllar waren rund 40 Landfrauen gekommen, die am Ende auch alle mitgeschossen hatten. „Die Stimmung war supergut“, sagt Bianca Frettlöh. Ziel war es, eine Biene aus Holz aus dem Kugelfang zu holen, mit gezielten Schüssen auf deren Halterungen. Zuvor hatten Melanie Fuchs vom Leitungsteam der Landfrauen Siegen-Wittgenstein und der Wemlighäuser Ortsvorsteher Joshua Grund den Wettbewerb mit ihren Ehrenschüssen eröffnet. Und Jochen Grund, Schießwart des Schieß- und Schützenvereins Schüllar-Wemlighausen, hatte ein Auge auf den Ablauf des Wettbewerbs.

Bildergalerie: Jubel für Sandra Frettlöh Bildergalerie: Jubel für Sandra Frettlöh Erste Bienenkönigin des Landfrauen-Schützenfestes ist Sandra Frettlöh aus Wemlighausen. Sie holte auf dem Grillplatz in Schüllar die hölzerne Biene mit dem 150. Schuss aus dem Kugelfang. Ihre Tochter Luisa und ihre Schwägerin Bianca Frettlöh ließen die neue Regentin hochleben. Jubel unter den anwesenden Landfrauen aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern sowie einigen Gästen. Klar, dass bei der Krönung auch Sandra Frettlöhs Ehemann Carsten zugegen war. Foto: LandFrauen Bad Berleburg / Landfrauen Bad Berleburg

Bildergalerie: Jubel für Sandra Frettlöh Erste Bienenkönigin des Landfrauen-Schützenfestes ist Sandra Frettlöh aus Wemlighausen. Sie holte auf dem Grillplatz in Schüllar die hölzerne Biene mit dem 150. Schuss aus dem Kugelfang. Ihre Tochter Luisa und ihre Schwägerin Bianca Frettlöh ließen die neue Regentin hochleben. Jubel unter den anwesenden Landfrauen aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern sowie einigen Gästen. Klar, dass bei der Krönung auch Sandra Frettlöhs Ehemann Carsten zugegen war. Foto: LandFrauen Bad Berleburg / Landfrauen Bad Berleburg

Bildergalerie: Jubel für Sandra Frettlöh Erste Bienenkönigin des Landfrauen-Schützenfestes ist Sandra Frettlöh aus Wemlighausen. Sie holte auf dem Grillplatz in Schüllar die hölzerne Biene mit dem 150. Schuss aus dem Kugelfang. Ihre Tochter Luisa und ihre Schwägerin Bianca Frettlöh ließen die neue Regentin hochleben. Jubel unter den anwesenden Landfrauen aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern sowie einigen Gästen. Klar, dass bei der Krönung auch Sandra Frettlöhs Ehemann Carsten zugegen war. Foto: LandFrauen Bad Berleburg / Landfrauen Bad Berleburg

Bildergalerie: Jubel für Sandra Frettlöh Erste Bienenkönigin des Landfrauen-Schützenfestes ist Sandra Frettlöh aus Wemlighausen. Sie holte auf dem Grillplatz in Schüllar die hölzerne Biene mit dem 150. Schuss aus dem Kugelfang. Ihre Tochter Luisa und ihre Schwägerin Bianca Frettlöh ließen die neue Regentin hochleben. Jubel unter den anwesenden Landfrauen aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern sowie einigen Gästen. Klar, dass bei der Krönung auch Sandra Frettlöhs Ehemann Carsten zugegen war. Foto: LandFrauen Bad Berleburg / Landfrauen Bad Berleburg

Warum ein Schützenfest jetzt auch bei den Landfrauen? „Wir suchen natürlich immer etwas, was Jung und Alt anspricht“, erklärt Bianca Frettlöh. So habe man zum Beispiel im vorigen Jahr zu einem Bingo-Abend eingeladen. „Und weil wir ja gerade wieder vor der großen Schützenfest-Saison stehen, haben wir uns gedacht: Machen wir doch ein kleines Frauen-Schützenfest.“ Eine jährliche Wiederholung soll es wohl nicht geben, aber: Einige der Landfrauen könnten sich so ein Fest sehr gut für ihre Dörfer vorstellen, sagt Frettlöh – „so alle zwei bis drei Jahre“.

Lesen Sie auch: Überraschung in Rinthe: Plätzchen und Gedichte an der Haustür

Geschossen wurden auch vier Preise: Der „Honigtopf“ als erster Preis ging an Melanie Fuchs, drei weitere Blumenpreise holten sich Marianne Kroh, Heike Moldenhauer und Bianca Frettlöh.

Am Abend wurde die erfolgreiche Schützin Sandra Frettlöh dann ganz offiziell zur Bienenkönigin gekrönt. Klar, dass bei dieser Zeremonie auch ihr Ehemann Carsten anwesend war. Und eine Frage entwickelte sich im Lauf des Abends förmlich zum Renner: „Wie macht die Bienenkönigin? Summ, summ, summ!“

Mehr Fotos im Internet auf www.wp.de/wittgenstein und auf www.instagram.com/landfrauensiwi/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein