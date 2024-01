Wemlighäuser Winter-Wumms: 1500 Euro für den guten Zweck

Wemlighausen Fünf Bands sorgten beim Winter-Wumms nicht nur für ausgelassene Stimmung, sondern auch für eine große Spende.

Rockmusik für den guten Zweck? Die gab es im vergangenen Jahr - am 25. November. An diesem Tag fand das eintägige Rockfestival „Wemlighäuser Winter-Wumms“ statt, veranstaltet von der Band Galensång. Und die zeigt sich auch Wochen nach der Veranstaltung sehr dankbar. „Dank der zahlreichen Gäste und Spenden ist der Erlös großzügig ausgefallen“, teilt die Band mit. Insgesamt 1500 Euro kommen so dem Betreuungsverein Arche zugute.





Die Arche vertritt Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein und hilft bei der Wahrung ihrer rechtlichen Belange - zum einen über die Angestellten, aber auch durch viele Ehrenamtliche, die sich zum Beispiel um Familienangehörige kümmern. „Der Verein arbeitet komplett gemeinnützig und hat dabei im Blick, wo die Hilfe besonders nötig ist. Die Summe kommt also direkt dort an, wo sie gebraucht wird“, heißt es.





Die Spende wurde nun durch die Initiatoren und Gastgeber des Abends, die Band Galensång, übergeben.

„Besonderer Dank geht an die beteiligten Bands When Stars Collide, Accessory to the Crime, Wreckaged und Waldläufer sowie die fleißigen Helfenden und die Firmensponsoren, die allesamt mit ihrem Einsatz zu der Summe beigetragen haben“, teilt die Band in einer Pressemitteilung mit. „Wer ebenfalls weiter spenden möchte oder Interesse an ehrenamtlichen Betreuungen oder Vormundschaften hat, kann sich unter buero@bv-wi.de oder unter 02751 89218 48 melden. Wer bereits ehrenamtlich solche Aufgaben ausführt, kann sich dort kostenlos beraten lassen.“

